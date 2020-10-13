BRK Ambiental é mais uma vez a mais lembrada

Área de tratamento de esgoto da BRK, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Wallace Hull

Historicamente, o crescimento das cidades começa perto de um rio, porque a água é um bem essencial para o desenvolvimento de uma sociedade. A competência no cuidado com esse recurso natural tão necessário à vida é uma das razões que levou a BRK Ambiental a ser uma das marcas mais lembradas do Prêmio Gazeta Empresarial, vencedora na categoria Empresa Privada Prestadora de Serviço Público.

Integrante do grupo canadense Brookfield, a BRK Ambiental, maior empresa privada de saneamento do País, presente em mais de 100 municípios brasileiros, assumiu a concessão dos serviços de água e esgoto de Cachoeiro de Itapemirim em 2017. Desde então, implantou uma cultura organizacional com valores institucionais muito sólidos, entre eles: agir com integridade, respeitando o meio ambiente e toda a cadeia de relacionamento; atuar com segurança, preservando a vida em primeiro lugar; e o compromisso com o cliente, trabalhando pela satisfação e pelo desenvolvimento das pessoas impactadas pelo serviço.

A BRK Ambiental acredita no poder transformador que o saneamento básico tem na vida das pessoas. Entendemos que o nosso papel vai muito além de realizar investimentos necessários para ampliação e modernização dos serviços de água e esgoto em Cachoeiro de Itapemirim. Ao garantir água e saneamento de qualidade para os cachoeirenses, estamos cumprindo o nosso propósito, e ao levar educação e consciência ambiental para a população, promovemos uma transformação social duradoura", afirma Bruno Ravaglia, diretor da BRK Ambiental em Cachoeiro de Itapemirim.

Crescimento

No ano seguinte à sua chegada a Cachoeiro, a BRK Ambiental iniciou um novo ciclo de investimentos visando à ampliação e à modernização dos sistemas de água e esgoto, que contempla tanto a sede quanto os distritos. Essas intervenções, que vão até 2022, envolvem recursos superiores a R$ 30 milhões e, no caso do esgoto, são novas redes exclusivas, ou seja, não há mistura do efluente com a água da chuva, o que torna todo o sistema mais eficiente.

Foram beneficiados mais de 25 bairros e distritos de Cachoeiro, promovendo uma grande transformação na vida das pessoas, com impactos na qualidade de vida, na diminuição da incidência de doenças e de internações hospitalares por falta de saneamento e na redução nos gastos com a saúde.

Como resultado de investimentos planejados, de forma contínua, Cachoeiro de Itapemirim possui uma posição de destaque em relação aos serviços de saneamento básico, com um abastecimento de água para 99,6% da população urbana, e disponibilidade de coleta de 98,64% do esgoto gerado e tratamento de 98,15% desse esgoto na área urbana, explicou Bruno Ravaglia.

Bruno Ravaglia, diretor da BRK Ambiental Crédito: Wallace Hull

A empresa tem destacada importância socioeconômica para a cidade, contribuindo para movimentar a economia da região, por meio da geração de emprego e renda, pagamento de impostos e contratação de fornecedores em diversas áreas. A BRK Ambiental tem como diretriz estar inserida e atuante na vida das cidades em que atua, orientação que está fortemente presente no nosso dia a dia em Cachoeiro, ressalta o diretor.

Futuro

Para os próximos anos, a BRK Ambiental vai manter o foco no ciclo de investimento que vai até 2022, além do 11º aditivo contratual que está ampliando o serviço de água para localidades mais distantes da área central do município. Em Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, um dos desafios está nas características do solo, que exigem tecnologias adequadas em determinados trechos. Também vivenciamos contratempos relacionados a dificuldades de construção de rede em espaços confinados, lançamentos e loteamentos irregulares, entre outros. Tudo isso corresponde a desafios do dia a dia e representa a complexidade na nossa prestação de serviços, frisa Ravaglia.

Estação de tratamento de água e esgoto da BRK, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Wallace Hull

Reconhecimento

O diretor explica que ser a marca mais lembrada é motivo de orgulho para cada um dos funcionários da concessionária, desde aquele que atua em campo, nas obras de ampliação e na manutenção da operacionalidade das redes até o que está ao telefone atendendo, orientando e esclarecendo dúvidas dos nossos clientes. Mas ser a marca mais lembrada em 2020 é ainda mais especial devido aos desafios que estamos vivenciando, desde janeiro, com a enchente do Rio Itapemirim, e depois com a pandemia da Covid-19, ressalta.