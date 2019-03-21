Qualidade de Vida

Brincadeiras e segurança em casa caminham lado a lado

Para incentivar as crianças a se divertirem na rua, algumas famílias apostam em condomínios amplos

Publicado em 21 de março de 2019 às 20:36 - Atualizado há 6 anos

Em meio aos pulos de amarelinha e de elástico, pode bater a sensação nas crianças de que o dia foi bem aproveitado. Para elas, cada minuto é sagrado. É como uma bolha de sabão cheia de significados. O esconde-esconde torna-se uma forma de ocultar o tempo para ver se os segundos duram mais. A adedonha, o chicotinho queimado e o torneio de bola de gude também não ficam no esquecimento. Com uma pitada de nostalgia, alguns pais tentam resgatar as brincadeiras antigas nos lares e nos condomínios.

O duelo de como criar os pequenos com autonomia entra em cena e, mesclando o cuidado para não deixá-los em contato somente com os videogames e com as redes sociais. Uma das alternativas procuradas pelos adultos é a escolha de uma moradia segura, que interaja com o meio ambiente e que possua espaço ao ar livre para as brincadeiras de rua.

Crédito: Divulgação/Sagrilo

Antes de construírem uma casa no condomínio Riviera Park Residence, no bairro Santa Paula, a bombeiro militar Polliana Borghi e o advogado Raphael Barroso buscavam a segurança dos filhos e a praticidade no dia a dia, além do convívio deles com a natureza. “No processo de escolha da moradia, o nosso foco era voltado para a qualidade de vida. Queríamos deixá-los livres para verem os bichos no lago, subirem nas árvores e, também, darem uma volta no carrinho de rolimã”, conta Polliana.

Após a fase de pesquisa das opções de imóveis em Vila Velha, o casal vive o período de acabamento da obra, e pretende mudar para a casa nova até o final do ano. “As possibilidades de montar uma horta e de plantar vários tipos de árvores no quintal influenciaram a nossa decisão. Além disso, o bairro é tranquilo e perto de diversos estabelecimentos”, acrescenta.

Cercado por mais de 74 mil m² de área verde, o Riviera Park oferece ótimos terrenos à venda, com tamanhos entre 600 e 1000m², a partir de R$ 258.500,00, financiados em até 120 meses. O espaço de lazer inclui diversos itens. São eles: quadra de tênis, piscina com borda infinita, deck molhado, espaço radical com rampa para skate e patins, quadra poliesportiva, quadra de tênis, campo de futebol society, praça com pomar, varanda gourmet com espaço grill e forno pizza, ciclovia, lagoa com trilha de caminhada, entre outros. Em relação à segurança, possui portaria 24 horas e guarita blindada, vigilância motorizada, sistema de controle de acesso, circuito interno de monitoramento, muros e cercas elétricas.

De acordo com o presidente da Galwan, José Luís Galvêas, o empreendimento é o primeiro condomínio de alto padrão de Vila Velha, que visa proporcionar a tranquilidade do campo com a infraestrutura da cidade. “No Riviera, os pais podem ficar tranquilos em deixar os filhos brincarem nas ruas. E o que é melhor, em contato com a natureza. É um condomínio com muito verde, rodeado pela Reserva de Jacarenema. Em apenas 10 minutos de deslocamento, você chega ao centrourbano."

Mais sobre o empreendimento:

Localização: Rua Paulo Cesar Vinha, 56, Santa Paula, Vila Velha

Total de terrenos: 310 lotes

Tamanhos: entre 600 e 1000 m2

Área Verde: mais de 74 mil m2

Preços: a partir de R$ 258.500,00

Realização: Ápia e Galwan

Coordenação e Vendas: Stanley Porpino Imóveis

Informações: (27) 3289-0001/99942-2784

Lazer: mais de 20 itens, entre eles, quadra de tênis com espaço grill, complexo de piscinas, sendo uma piscina com borda infinita, deck molhado, piscina infantil e piscina com raia de 25 metros, coberta e aquecida, academia de ginástica montada e equipada, espaço radical com rampa para skate e patins, play ground infantil, quadra poliesportiva, duas quadras de tênis de saibro, campo de futebol Society com espaço grill, salão de festas, varanda gourmet com espaço grill e forno de pizza, ciclovia e lagoa com trilha de caminhada e praça com pomar.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta