Belas praias, turismo de aventura e religioso te aguardam em Presidente Kennedy

Durante a alta temporada de verão somente a praia de Marobá recebe mais de mil turistas por fim de semana

Publicado em 19 de novembro de 2018 às 19:21 - Atualizado há 6 anos

Belas praias, igreja histórica e locais que possibilitam esportes de aventuras. Essas são algumas das atrações turísticas de Presidente Kennedy, no extremo Sul do Espírito Santo. A cidade ainda conta com uma programação especial, com shows e apresentações culturais e esportivas, durante a alta temporada de verão para visitantes e moradores.





Praias

A Praia das Neves, com 8 km de extensão, fica a aproximadamente 28 km do Centro. Com mar calmo e areias claras, o balneário é próprio para crianças. Possui quiosques de sapê, que dão um charme especial ao local. A praia é praticamente inexplorada.

É um ambiente ideal para o lazer em família. Neste balneário, a poucos metros da praia, está a centenária Igreja de Nossa Senhora das Neves, construída no século XVII pelos jesuítas.

Já a Praia de Maroba, que fica a quase 20 km da sede do município, chega a receber mais de mil pessoas por fim de semana durante o verão. A orla conta com quiosques e restaurantes.

Para dar mais comodidade para os turistas, uma obra de saneamento está sendo realizada no local. Um total de quilômetros de vias da comunidade será contemplado com drenagem pluvial, rede de distribuição de água potável e rede de captação de esgoto, somente na primeira etapa. Já na segunda etapa, será feita será a implantação de duas Estações Elevatórias de Esgoto Bruto. A terceira e última fase será de pavimentação das vias, criação de ciclovias e padronização das calçadas.

Com o início do funcionamento da agência de Fundo de Desenvolvimento Econômico do Sul do Espírito Santo (Fundesul), a expectativa é de que mais pessoas invistam no município, com a ampliaação e criação de negócios.

Natureza

Para os amantes da natureza, as opções de lazer contemplam visitas a mangues, prática de cavalgadas e outros esportes de aventura. Durante o passeio, podem ser vistos animais da fauna silvestre, como capivaras, macacos, jacarés e diversas espécies de pássaros.

É possível também ver a desova de tartarugas nas praias locais, além de andorinhas do mar, golfinhos e até baleias jubartes, que passam pela região com destino a Abrolhos, na Bahia.

Na divisa entre Presidente Kennedy e Rio de Janeiro, encontra-se uma grande área de mangue. São 300 hectares cercados de Mata Atlântica e restinga. Uma região propícia para o ecoturismo.

Para quem gosta de trekking, o local mais indicado é o Morro da Serrinha. São 40 minutos de caminhada para alcançar o cume, de onde é possível ver o Oceano Atlântico, a Pedra do Itabira, o Frade e a Freira, o Monte Aghá, e até a Pedra Azul nas montanhas capixabas.

Turismo religioso

Para quem é apaixonado por história, o Santuário de Nossa Senhora das Neves é uma ótima opção. Foi originalmente construído em madeira pelos jesuítas, em meados do século XVII. E, posteriormente reconstruída em alvenaria, com a ajuda de índios catequizados e escravos, em torno do ano de 1694.

A imagem da padroeira veio de Portugal em 1750. Ela foi restaurada uma única vez, em 1995, depois passou por um processo preventivo de descupinização e, em 2017, foi inteiramente restaurada.

O Santuário faz parte do projeto “Caminho dos Santuários” que consiste na reconstituição e institucionalização da rota percorrida regularmente por São José de Anchieta, nos seus últimos dez anos de vida (de 1587 a 1597). O trajeto inclui a antiga Vila de Rerigtiba, atual município de Anchieta, o Santuário Nacional de São José de Anchieta e o Santuário de Nossa Senhora das Neves, na cidade de Presidente Kennedy, no Espírito Santo.

Também faz parte do turismo religioso, a tradicional Festa de Nossa Senhora das Neves, que acontece sempre no dia 05 de agosto, dia da padroeira.

