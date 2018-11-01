Balão Mágico com até 50% de desconto

Dia 10 de novembro a Turma do Balão Mágico se apresenta em Vila Velha

Publicado em 1 de novembro de 2018 às 19:24 - Atualizado há 6 anos

Eles foram foi o maior fenômeno da música para crianças dos anos 80. Lembrados e amados até os dias atuais, Simony, Tob e Mike, em sua primeira formação (1982/83), e, posteriormente, Jairzinho, o integrante mais novo do Balão (1984/86), gravaram cinco discos que bateram a marca de 12 milhões de cópias vendidas.

O show acontece no dia 10 de novembro, a partir das 21h, na Área de Eventos do Shopping Vila Velha. Assinantes do Gazeta Online têm até 50% de desconto no valor inteiro do ingresso. Clique aqui para comprar.

Crédito: Divulgação

Nas participações especiais, grandes nomes da MPB como Roberto e Erasmo Carlos, Djavan, Baby & Pepeu, Fábio Jr, Moraes Moreira, Jane Duboc, Simone, Léo Jayme, os grupos pop adolescentes, Metrô e Dominó, além dos personagens Fofão e Cascatinha.

E para comemorar seus 35 anos, a famosa Turma se reencontra no palco, para a realização de um grande show, que será apresentado nas maiores capitais do país, durante 01 ano.

Serviço:

Balão Mágico



Data/hora: 10 de novembro, às 21h.

Local: Área de Eventos do Shopping Vila Velha

