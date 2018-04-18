Assinantes do Clube A Gazeta têm 30% de desconto no seminário DS Life, com Dr. Dayan Siebra

Melhorar a qualidade de vida, ter autoconhecimento e autocontrole, superar o medo e a ansiedade, emagrecer, ter energia, disposição física e sucesso na carreira. Os anseios de grande parte da população inspiraram o médico e personal & professional coach Dayan Siebra a um método que utiliza inteligência emocional, medicina integrativa, psicologia empresarial e Programação Neurolinguística (PNL) para dar um upgrade nos diversos aspectos da vida das pessoas em apenas um fim de semana.

O evento acontece durante três dias, de 20 a 22 de abril, e assinantes do Clube A Gazeta têm 30% de desconto no Pacote GOLD. Ainda não é assinante? Clique aqui e assine por R$ 1,00/mês*.

Cirurgião vascular há 20 anos, especialista em mudanças relacionadas à saúde e YouTuber com o canal médico mais visualizado no Brasil, com quase 1 milhão de seguidores, Siebra vem a Vitória realizar a segunda edição do DS Life no Espírito Santo e 19ª edição no Brasil. O evento acontecerá entre os dias 20 e 22 de abril no Centro de Convenções de Vitória.

Segundo Siebra, de forma geral, os participantes buscam o seminário interessados em tratar doenças físicas como esofagite, enxaqueca e obesidade.

Semirário Crédito: Divulgação

Quando os investigamos, percebemos que 50% a 75% deles não têm somente problemas físicos. Têm também problemas emocionais, de comportamento, má alimentação ou subnutrição. Nosso método não visa apenas tratar a doença física. Queremos chegar antes da enfermidade, cuidar dessa pessoa para que não adoeça. Por isso, atuamos investigando moléculas, células, vitaminas, hormônios, minerais e tratamos a vida pessoal, profissional e o equilíbrio de maneira individual, revelou.

Profissionais nas mais diversas áreas e especialidades

Daniela Morais, CEO da DM Coaching, psicóloga empresarial. Mais de 20 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais. Psicóloga perita em avaliação psicológica.

Keila Motta, médica. Pós-graduada em Homeopatia, Endocrinologia e Metabologia, com formação em Medicina da Fisiologia da Longevidade Humana e Modulação Hormonal Bioidêntica Aplicada.

Roque Luiz, mestre em Educação Física, wellness & life coach. Membro da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva e pós-graduado em Gestão e Marketing Esportivo.

Edimara Giuriato, pedagoga empresarial e consultora na DM Coaching. Especialista em Hipnoterapia Ericksoniana e em treinamento com jogos e Team Building e atua na área de Mentoria Estratégica.

DS Life

Local: Centro de Convenções de Vitória

Data: 20 a 22/04

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