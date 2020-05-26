As lições da pandemia e a importância do cooperativismo

Mais do que uma cooperativa financeira, o Sicoob Sul atua de forma efetiva no desenvolvimento da sociedade Crédito: Divulgação/Sicoob Sul

Recentemente, o mundo viu, encantado, cenas das águas de Veneza completamente cristalinas. Isolada, com a visitação turística suspensa e quarentena imposta aos moradores, os canais da capital da região de Vêneto, conhecidos pelas águas escuras e mal cheirosas, voltaram a ter águas límpidas. Em alguns pontos, era possível até ver os cisnes e peixes passeando pelos canais.

Cenas como essas que rodaram o mundo e caíram como um suspiro em meio a uma sucessão de notícias trágicas, provam que a natureza se reinventa quando o homem permite. Também nos revelam que quando o homem se uniu, de forma nunca antes vista, e todos ficaram em casa, o curso da história foi modificado e a pandemia possível de ser contida.

Quando o assunto é união e transformação da sociedade, o Sicoob Sul capixaba pode dar aula. Criada em 1989, a cooperativa traz em seu DNA a filosofia de vida que busca transformar o mundo em um lugar mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos. Um conceito que vai além de um modelo de negócios e visa o desenvolvimento econômico e social, o individual e o coletivo.

Mais do que uma cooperativa financeira, o Sicoob Sul vem ao longo dos anos atuando de forma efetiva no desenvolvimento da sociedade e atuando de forma incisiva na promoção das questões ambientais. Prova disso é a participação como grande parceira do Prêmio Biguá, projeto de incentivo a boas práticas ambientais, há várias edições.

E se dentro de um modelo de negócios de uma cooperativa tudo acontece quando as pessoas se unem, não poderia ser diferente quando o assunto é promoção de um tema tão vasto e desafiador quanto é a questão da sustentabilidade.

Para o presidente da cooperativa, Rubens Moreira, no início ainda era difícil tratar esse tema. Hoje já estamos no estágio muito bom porque se fala em sustentabilidade, né? Mas quando nós começamos, o ponta pé inicial, era mais difícil. As pessoas não tinham essa preocupação. Hoje já é mais fácil, explica.

Para o presidente do Sicoob Sul, Rubens Moreira, é importante deixar um legado de sustentabilidade para as gerações futuras Crédito: Divulgação/Sicoob Sul

Além do prêmio Biguá, o Sicoob também tem investido 1% de todas as suas sobras para projetos sociais e de sustentabilidade nas regiões onde atua.

"Aqueles que tem um projeto tem que procurar nosso gerente por meio da entidade que ele representa e fazer a proposta. Ano passado foram cerca de nove projetos e para este ano já estamos analisando mais 15. O Sicoob Sul está, ao longo da história, com os olhos voltados para boas práticas. Temos que ter em mente que precisamos entregar para as futuras gerações aquilo que recebemos, só que melhorado." Rubens Moreira - Presidente do Sicoob

E as melhorias acontecem, dia a após dia. Como no conceito de uma cooperativa de unir para somar forças, de pequenas em pequenas ações, grandes realizações transformam o meio ambiente.

"Hoje eu vejo com muita alegria e com expectativa muito boa a produção de água nas propriedades. Acho que temos alguns projetos, inclusive, que tem uma consonância muito grande com o Biguá, como o Instituto Pacto pelas Águas, onde participamos produzindo mudas para reflorestamento. A gente já consegue ver os primeiros resultados aparecendo. Acho que isso foi um pontapé maravilhoso." Rubens Moreira - Presidente do Sicoob