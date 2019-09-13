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Por Cesinha Fernandes

Aniversário de Vitória foi comemorado com ação inovadora em Camburi

Fintech pag! foi às ruas da Capital para festejar os 468 anos e encantou os capixabas com a forma simples de garantir liberdade financeira

Publicado em 

13 set 2019 às 14:39

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 14:39

No fim de semana em que se comemorou a Independência do Brasil e o aniversário de Vitória, a fintech capixaba pag! foi às ruas para mostrar um jeito simples de conquistar a liberdade financeira e ainda comemorar os 468 anos da Cidade Sol.
Pag! Aniversário de Vitória Crédito: (Foto Divulgação)
Com bandeiras no calçadão da Praia de Camburi, a equipe mostrava que, com o app Meu pag!, é possível ter conta digital, cartão de crédito e débito em apenas alguns cliques.
Eu já tenho o meu há 7 meses e senti essa liberdade na prática. Peço aumento de limite diretamente pelo app, habilito e desabilito o uso do cartão no exterior, pago minhas contas onde e quando quero, antecipo parcelas de compras e faturas, faço e aconteço! Enfim, me tornei livre de burocracias e tarifas.
Pag! Praia de Camburi Crédito: Divulgação
Assim como eu, quem também declarou sua independência financeira no último fim de semana foi a artista plástica Martha Zibiem, que parou no calçadão para receber os informativos do pag! e decidiu baixar o app. Segundo Martha, ela estava há um tempo sem cartão por causa de problemas com um banco tradicional. “Cancelei tudo! Não queria mais saber de nenhum deles. Mas sinto falta de ter um cartão e com o pag!, entre outras coisas, não vou pagar anuidade", contou.
Pag! Aniversário Vitória Crédito: (Foto Divulgação)
E como a sede da empresa é em Vitória, o pag! decidiu presentear todos os capixabas. A fintech capixaba, que já conta com centenas de milhares de usuários, distribuiu água, pirulito, picolé, prêmios, fotos instantâneas, fez brincadeiras e comemorou com quem passava por lá o dia 8 de setembro, data em que a nossa Capital completou 468 anos. Paisagens de Vitória viraram adesivos e cartões-postais, nos dando ainda mais orgulho da nossa terrinha. E isso foi reconhecido por quem esteve por lá.
“É muito bom ver empresas locais valorizando nossa cidade e nossa cultura. Essas iniciativas servem para que a gente saiba o quanto nossa Vitória é linda e o quanto o capixaba é talentoso e bom de trabalho", falou o aposentado Nério Bittencourt.
Afinal, a terra da moqueca, a cidade que poca, e cenário de vários rocks, é também motivo de orgulho quando o assunto é tecnologia e independência financeira. E com uma cultura de inovação, o pag! ajuda Vitorinha a se consolidar ainda mais como polo de tecnologia no Brasil.
E aí, também quer conquistar sua liberdade financeira? É só baixar o app Meu pag! e pedir o seu cartão. E assim como eu, você vai poder aproveitar tudo o que ele oferece.
 

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