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Educação

Alunos têm aula de empatia e solidariedade durante visitas a asilos e creches

Estudantes do ensino médio das unidades do UP participam há sete anos de projeto que recolhe donativos para instituições que atendem crianças e idosos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 13:09

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 13:09

Sábado pela manhã, e o pátio da escola UP, em Jardim Camburi, está lotado. A estudante de ensino médio Eduarda Rocha Tenório se encontra com colegas, todos com idades entre 15 e 17 anos. Não é dia de simulado para o vestibular nem de aula extra. Mas o aprendizado deste dia eles levarão para o resto da vida. Os estudantes farão uma visita a um asilo, para entregar donativos recolhidos durante o ano letivo e, principalmente, levar um dia de carinho e atenção aos idosos do local.
A atividade faz parte do projeto Viva Gentileza, que há sete anos envolve alunos das quatro unidades do Centro Educacional UP em ações beneficentes em asilos, creches e hospitais da Grande Vitória. Idealizadora do projeto, a professora de literatura brasileira Sedna Campos explica que a participação dos adolescentes é maciça, mesmo sendo uma ação voluntária sem vínculo com nota na disciplina.
Hoje contamos com a participação direta de 1.200 estudantes do 1º e 2º do ensino médio das quatro unidades do UP. Mas o projeto é abraçado pela escola inteira, já que alunos do ensino fundamental e também do pré-vestibular ajudam no recolhimento de donativos e realizam campanhas de arrecadação durante todo o ano, afirma a professora.
Somente no ano passado foram recolhidos e doados 1.220 litros de leite, uma tonelada e meia de alimentos não perecíveis, cerca de 700 kits de higiene pessoal, além de fraldas e até perucas. feitas com cabelos de estudantes para serem doadas a pacientes com câncer.
Altruísmo e empatia
Eduarda Tenório já se considera uma veterana no projeto. Aos 16 anos, ela já visitou três vezes o asilos e duas creches, e garante que a troca de carinho é mutua. A gente começa a criar laços com os idosos, eles contam histórias da vida deles. É triste saber que muitos estão aqui há dois, três anos, sem ver nenhuma parente. Eles nos tratam como filhos.
Ela relata que essas visitas fazem os alunos tomarem conhecimento de uma realidade que, normalmente, não faz parte da vida deles. É uma verdadeira aula de empatia, e muitas vezes a emoção fala mais alto. Uma vez, visitando uma creche com meus colegas, na hora da despedida, uma das crianças pediu para a gente levá-lo para casa, porque os pais não gostavam dele, se emociona a estudante ao lembrar do episódio.
Já Mateus Santos, 16 anos, estudante do 2º ano do ensino médio do UP de Vila Velha, estuda na escola desde o ensino fundamental, quando já ajudava na arrecadação de donativos. Quando chegou ao ensino médio, a primeira coisa que fez foi entrar no programa das visitas às instituições. No ano passado, foi pela primeira vez a uma creche, e não tira da memória a recepção que ele e seus colegas tiveram.
É uma emoção muito grande, eles adoram a nossa visita. A cada ano, criamos um foco para a campanha. Neste, faremos um Natal solidário com o asilo, no qual cada aluno vai apadrinhar um idoso, e vamos atender a um pedido de presente que eles vão fazer. Para a gente, é uma coisa pequena, mas, para eles, faz toda a diferença, afirma.
Segundo Fábio Portela, diretor-presidente do Up, o projeto "Viva Gentileza" há sete anos envolve alunos em ações beneficentes em asilos, creches e hospitais da Grande Vitória Crédito: UP/Divulgação
10 anos
O Viva Gentileza é uma das principais ações desempenhados pelo UP, rede de ensino criada em 2001 e que há exatos 10 anos está sob nova administração. Naquela época, o UP tinha 900 alunos e quatro unidades alugadas. Hoje, são três unidades próprias, e quase 5 mil estudantes. Os resultados só crescem em todos os segmentos em que atuamos, afirma Fábio Portela, diretor-presidente da rede de ensino.
Quando, num sábado de manhã, o aluno vai à escola para resolver uma prova de 45 questões, estamos preparando um jovem capaz de produzir resultados. Quando, num mesmo sábado de manhã, o aluno sai de seu lar para, junto com a equipe pedagógica, ir a um orfanato doar sua ajuda, seu carinho e seu coração, estamos formando um cidadão dotado de empatia, de visão crítica, capaz de dialogar, diz Fábio.

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