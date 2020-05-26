Água de qualidade para cada vez mais capixabas

A BRK Ambiental acredita que com pequenas, mas importantes ações, é possível transformar a realidade e trazer mais qualidade de vida aos capixabas Crédito: Divulgação/BRK Ambiental

Que sem água ninguém vive, todo mundo já sabe. Mas, em tempos de pandemia, os holofotes se viraram para ela. A mistura simples de água limpa e sabão é uma das poucas armas conhecidas pelo homem para conter o avanço da Covid -19. E essa situação nos leva a uma outra grande preocupação.

Estatísticas da Organização das Nações Unidas (ONU) mostram que 25% da população do planeta não têm acesso à água potável e cerca de 58% dos municípios no Brasil não possuem água tratada. A boa notícia é que Cachoeiro de Itapemirim segue na contramão de estatísticas tão desanimadoras. Na cidade, 99,6% da população urbana recebe água tratada de qualidade, índice alcançado por poucos municípios brasileiros. Já a disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário é 98,31%, inclusive nos distritos, evitando a poluição do Rio Itapemirim e dos córregos.

Foram muitos anos de trabalho e um investimento robusto para que a cidade capixaba chegasse a esse patamar. O município, em 1998, foi um dos primeiros no país a conceder a administração dos serviços de água e esgoto à iniciativa privada. Na ocasião, os sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto se encontravam em condições precárias: os vazamentos constantes elevavam as perdas de água, não existia sistema de tratamento de esgoto, os equipamentos e as tecnologias eram defasados e o Rio Itapemirim sofria com o lançamento de cerca de 21 milhões de litros de esgoto in natura.

Ao todo, os investimentos em tratamento de água e esgoto em Cachoeiro nos dois últimos anos já chegam a quase R$ 15 milhões Crédito: Divulgação/BRK Ambiental

Passadas mais de duas décadas, o cenário mudou. Hoje, facilmente encontramos, por exemplo, o Biguá nas águas do Itapemirim. A presença da ave, que dá nome ao Prêmio da TV Gazeta Sul, é indicativo de qualidade, pois esta espécie só aparece em águas limpas.

A cidade é referência em saneamento básico no Brasil, segundo o diretor da BRK Ambiental, Bruno Ravaglia. Quando chegou ao município, em 2017, a concessionária trouxe consigo uma cultura organizacional com valores sólidos e o propósito de negócio concentrado em transformar a vida das pessoas, garantindo água e saneamento de qualidade. Os valores da empresa são o compromisso com o cliente, agir com integridade; atuar com segurança; garantir a excelência operacional; o respeito às pessoas; e a orientação para resultados.

Respeito que pode ser comprovado. Os investimentos nos dois últimos anos já chegam a quase R$ 15 milhões, recursos que contribuem para ampliar o fornecimento de água tratada para localidades distantes da área urbana. A missão é levar água limpa e de qualidade também no interior do município.

"Em maio de 2019, o poder público municipal e a concessionária assinaram um Aditivo ao Contrato de Concessão, ampliando a atuação da BRK Ambiental, que se limitava ao perímetro urbano, para localidades mais afastadas da área urbana. Foram beneficiadas, pelo aditivo, parte da comunidade de Gironda, localidades do Km 9, Timbó I, Morro Grande e Safra, e zona rural de Tijuca (Retiro). Esse avanço no saneamento em Cachoeiro também está relacionado ao planejamento e ao emprego dos investimentos de forma bem definida, integrando a área central do município e os seus distritos." Bruno Ravaglia - Diretor da BRK Ambiental

E cuidado com as questões ambientais também é prioridade na atuação da BRK Ambiental. A concessionária de água e esgoto em Cachoeiro de Itapemirim está presente no Prêmio Biguá de Sustentabilidade desde sua primeira edição, em 2012. Apoio que é mantido pela empresa, que acredita que com a ajuda da comunidade e com pequenas, mas importantes e inspiradoras ações podemos transformar a nossa realidade trazendo mais qualidade de vida aos capixabas.

A BRK Ambiental é parceira do Prêmio Biguá de Sustentabilidade desde a primeira edição, em 2012 Crédito: Divulgação/BRK Ambiental

O prêmio é mais uma oportunidade para a BRK Ambiental reforçar o seu compromisso de mobilizar a sociedade no sentido de planejar em conjunto ações transformadoras para promover o futuro sustentável, com atenção especial para iniciativas de proteção, recuperação, preservação e cuidado com o meio ambiente, finaliza o diretor da concessionária, Bruno Ravaglia.

OUTRAS AÇÕES

A BRK Ambiental busca desenvolver e estimular iniciativas que despertam e reforçam o senso de pertencimento ao meio ambiente. A empresa é parceira da Floresta Nacional de Pacotuba (Flona), no Programa Sementes de Pacotuba, que criou um banco de oferta de sementes florestais de espécies nativas visando à recuperação de áreas degradadas no Sul do Estado. Por meio do programa, foram identificadas e marcadas 450 árvores matrizes de diversas espécies.

Outro projeto, o Rio Vida Reflorescer, recuperou mais de 30 hectares de área com o plantio de mudas de árvores nativas, em regiões importantes para a recarga das águas do Rio Itapemirim. Por meio do Programa Cuidar Mais, a BRK Ambiental desenvolve ações de sensibilização em escolas públicas municipais, estaduais e da rede privada de Cachoeiro de Itapemirim, em parceria com as secretarias Municipal e Estadual de Educação e as instituições particulares. O objetivo é despertar os estudantes e seus familiares para a importância do saneamento ambiental e a sua relação com a saúde.

A comunidade e as escolas também participam do Programa Portas Abertas, com visitas guiadas de grupos agendados, que têm a oportunidade de conhecer de perto as atividades da Estação de Tratamento de Água (ETA), o Laboratório e o Centro de Controle Operacional (CCO).

Além da área urbana, a missão da BRK Ambiental é levar água limpa e de qualidade também no interior de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/BRK Ambiental