Ações vão recompor faixa de areia no norte da Praia de Camburi

Um dos cartões postais de Vitória, Camburi é bem mais que um local para curtir um sol no fim de semana ou aproveitar o calçadão para atividades físicas. No extremo norte da praia, próximo ao pontão rochoso e ao manguezal, é possível encontrar diversos crustáceos, répteis e pequenos mamíferos que fazem da região um lar.
Por ali, vivem guaiamuns aqueles caranguejos pequenos acinzentados, meio pálidos pequenos anfíbios, esquilos, entre outros animais. Isso sem falar nas diferentes plantas nativas da região. É também nessa área que a Vale está implementando uma série de ações de recuperação que incluem a recomposição da faixa de areia que não é banhada pelo mar, o resgate de espécies animais e vegetais e a retirada de espécies invasoras, para o restauro da biodiversidade nativa.
As medidas fazem parte do Termo de Compromisso Ambiental (TCA) assinado pela empresa com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e o poder público.
Além de recuperar a região, as intervenções vão propiciar o uso público da área de forma integrada com os demais espaços da praia, conforme explica o gerente de Meio Ambiente da Vale, Fernando Di Franco.
A recuperação da área e a construção de um segundo parque destinado às ações de educação ambiental, ao lado do Atlântica Parque, que foi tão bem recebido pela comunidade, vai valorizar ainda mais o entorno.
Recuperação da faixa norte
As obras de recuperação do extremo norte da Praia de Camburi tiveram início neste mês de outubro. Para que as intervenções sejam possíveis, estão sendo realizados, a princípio, ações de resgate da fauna e da flora da região e a supressão vegetal, com retirada de espécies exóticas, isto é, que não são plantas nativas.
Os animais serão remanejados para outros locais, apropriados para cada espécie. Além disso, a expectativa é de que, após a recuperação e a reintrodução da flora nativa, a fauna seja naturalmente atraída para o local.
Na sequência, está prevista a retirada de uma camada de sedimentos de areia e minério de ferro com profundidade média de 50 cm e a recomposição com areia (17 mil m³) e argila (4 mil m³) em uma área de 43 mil m² (equivalente a cerca de quatro campos de futebol).
O trabalho abrange especificamente a faixa de areia que não é banhada pelo mar, conforme definido no projeto aprovado pelos órgãos ambientais, onde há sedimentos de minério de ferro oriundos das atividades da empresa no passado.
Durante o período das obras, previsto até abril de 2022, a área a ser recuperada, localizada ao norte do Atlântica Parque, no final da Praia de Camburi, será interditada por questões de segurança.
Outras ações
O Termo de Compromisso Ambiental assinado pela Vale com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e o poder público prevê ainda a restauração da restinga ao longo da Praia de Camburi, que teve início em agosto, e a construção de dois parques.
O primeiro deles, Atlântica Parque, foi entregue em fevereiro de 2019. Já o Parque Costeiro, voltado para a educação ambiental, está previsto para ser entregue no primeiro semestre de 2022.