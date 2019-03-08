Cabe no bolso

Acabamento de alto padrão no programa "Minha Casa Minha Vida"

Residencial será entregue com bancadas de granito no banheiro e na cozinha, piso de porcelanato nas áreas de sociais e laminado nos quartos

Publicado em 8 de março de 2019 às 15:26 - Atualizado há 6 anos

Quem sonha em sair do aluguel e conquistar a casa própria costuma idealizar cada cantinho do novo lar, só que o visual desejado nem sempre é o que cabe no bolso. Muitos acabam recebendo um acabamento mais simples e precisam esperar até ter a oportunidade de fazer uma reforma. Mas imagina comprar um imóvel do programa “Minha Casa Minha Vida” e receber gratuitamente um acabamento de primeira, incluindo piso em laminado e porcelanato, marcenaria completa e bancadas de granito?

Essa é a proposta do Residencial Porto d'Aldeia, lançamento em Novo Horizonte, na Serra, que traz um conceito diferenciado para o segmento econômico. O empreendimento terá apartamentos de dois quartos com varanda e área privativa de 44 metros quadrados. As unidades custam a partir de R$ 139.900, com possibilidade de subsídio, uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e prestações que cabem no orçamento.

A sala tem piso de porcelanato. Crédito: Divulgação/Soliddo

As diferenças começam pelo fato de cada bloco de 16 unidades ter elevador, mesmo com quatro andares – o empreendimento é o único do segmento no Estado com essa comodidade. Além disso, todos os apartamentos têm varanda e há ainda opções no térreo com quintal.

No acabamento, as unidades serão entregues com piso laminado nos quartos e porcelanato nos demais ambientes. “Temos a experiência, desde 2005, na construção de imóveis de alto padrão, mas vimos que havia também a oportunidade de oferecermos um produto mais qualificado no segmento do ‘Minha Casa Minha Vida”, afirma o sócio da Soliddo Construtora, Vicenzo Quiroz.

Armários modulados de presente

Na cozinha, além de a bancada ser em granito, terá 4,70 metros, praticamente quatro vezes a média para o segmento. Nos banheiros, que costumam ser entregues apenas com pia de cerâmica, também será instalada bancada de granito. Além disso, as primeiras 14 unidades do bloco 10, primeiro a ser concluído, vão ganhar armários modulados em todos os ambientes. Para os demais compradores, estará disponível um kit de modulados com valor bem abaixo do mercado.

“Será um empreendimento diferenciado, com padrão elevado e o melhor custo-benefício da categoria. Estamos investindo também em tecnologia construtiva, o que permite a entrega mais rápida das unidades, para quem deseja sair do aluguel ainda neste ano”, ressalta Quiroz.

Ele explica que a primeira torre será entregue já em dezembro deste ano, graças ao método de construção inovador e mais eficiente utilizado pela Soliddo. A tecnologia consiste no uso de formas de alumínio, que são preenchidas com concreto autoadensável para erguer as paredes, garantindo resistência, durabilidade e uma obra mais sustentável, gerando menos entulho.

Diversão para toda a família

No lazer, o condomínio terá itens planejados para garantir a diversão de toda a família, como piscinas adulto e infantil com cascata, espaço kids, brinquedoteca, playground, churrasqueira, salão interno, área fitness e de festas externa.

O empreendimento também tem garagem coberta, sensores de presença no corredor, infraestrutura para instalação de ar-condicionado split, bicicletário, medidores individuais de gás e de água e infraestrutura para telefone e interfone.

A localização é outro destaque do Residencial Porto d'Aldeia, que fica numa região de fácil acesso em Novo Horizonte, próximo à praça, padaria, supermercado, escola, shopping, hospital e às praias de Carapebus e Manguinhos, na Serra, e Camburi, em Vitória.

SAIBA

O Residencial Porto d’Aldeia terá 10 blocos com 16 apartamentos, cada. Serão unidades de dois quartos e dois quartos com quintal, com área privativa de 44 metros quadrados, com uma vaga de garagem.

Os quartos terão pisos laminados. Crédito: Divulgação/Soliddo

Localização: Novo Horizonte, na Serra

Lazer: piscinas adulto e infantil com cascata, espaço kids, salão interno, área fitness e de festas externa, brinquedoteca, playground e churrasqueira

Diferenciais: elevador em todos os blocos, varanda em todas as unidades, piso laminado nos quartos e porcelanato nas demais áreas, bancadas de granito no banheiro e na cozinha (4,70m). As primeiras 14 unidades serão entregues com armários modulados em todos os ambientes.

Realização: Soliddo Construtora

Valor: a partir de R$ 139.900,00, com possibilidade de subsídio de até R$ 23 mil, uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e prestações que cabem no orçamento.





