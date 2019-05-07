Experiência

A sensação de conhecer o futuro apartamento

Visitar uma unidade modelo pode ser fundamental na decisão da compra

Publicado em 7 de maio de 2019 às 18:03 - Atualizado há 6 anos

Se você planeja comprar a casa própria, passou a vida sonhando com a sensação de viver no seu cantinho. Para te ajudar, a Proeng conta um apartamento modelo do City of Lawton, e Cesinha Fernandes passou por lá para te contar o que sentiu e viu. Acompanhe!

Crédito: Divulgação

“Essa é uma experiência que indico sem medo: visite um apartamento decorado! Eu tive o prazer de passar uma manhã dentro do apartamento modelo do City Of Lawton, um empreendimento na quadra do mar de Itaparica, em Vila Velha, da Proeng Construtora. Mais que ver um imóvel pronto, visitar esse local traz todas as sensações para o futuro morador.

Estacionei o carro na orla e, antes de iniciar a visita, parei 10 minutos em frente ao mar, uma ação simples, mas que pode mudar o dia de uma pessoa. Então segui, mais leve, pra visitar o City Of Lawton, que tem as facilidades da Rodovia do Sol e o lazer da praia. Além da localização, um diferencial do apartamento é o tamanho, ventilação e iluminação.

A primeira impressão é uma sala ampla, que se estende até uma varanda gourmet, meu primeiro destino. O apartamento será entregue com a bancada de granito, pia e churrasqueira na varanda, é só chegar e comemorar a casa nova. A cozinha fica colada com a sala de jantar, o que deixa o social da casa todo conectado.

A varanda é um destaque do apartamento. Você pode colocar uma parede viva, com horta e plantas, uma mesa e usar todos os itens da área gourmet. É um espaço pra família e amigos dentro de casa.

A decoração do local também inspira, e faz a gente perceber como aproveitar bem o espaço. Tem marcenaria planejada, móveis pensados e inspirações modernas que fazem a gente viajar e imaginar como seria bom viver em um lugar assim.

A unidade, que está pronta para visitação, tem três quartos, suíte, banheiro social e uma circulação bem generosa. Fora isso tem até duas vagas e valores que me surpreenderam. Por ser na quadra do mar e ter tanto espaço interno, achei que os valores seriam altos.

Viu? Me surpreendi desde a chegada até a despedida da unidade. Portanto, se você está pensando em ter o seu próprio apartamento, não descarte a visita na unidade modelo. Pelo contrário, tire alguns minutos pra sentir como será sua futura vida na casa nova!”

Informações

2 e 3 quartos com suíte, até 2 vagas de garagem, metragem de 61m² a 76,50m²

Lazer equipado e decorado:

•Beach Point

•Gourmet Grill com churrasqueira e forno de pizza

•Fitness Center

•Piscina e Deck Molhado

•Lounge Gourmet

•Playground

•Espaço das mães

•Salão de Festas

•Espaço Gourmet

•Varanda Gourmet

•Brinquedoteca

•Solarium

•W.C. PNE Masculino

•W.C. PNE Feminino

•Lavabo

•Depósito

Itens de Sustentabilidade:

•Ponto de reaproveitamento de água das chuvas

•Coleta Seletiva de Lixo

•Bike sharing

•Gestão de resíduos de material de construção

•Reutilização de madeira reflorestada nas bandejas de proteção

•Batentes e portas de madeira reflorestada

•Tintas a base d’água

•Captação de água do ar condicionado para utilização nas áreas comuns

•Medição individual de água

•Elevadores econômicos

•Sensor de presença no Hall e Garagens

•Conforto Térmico: previsão para split nos quartos e sala*

•Bacia Sanitária com descarga inteligente

•Lâmpadas de LED nas áreas comuns

•Lazer entregue equipado e decorado com madeira reflorestada

•Torneira com fechamento automático nas áreas comuns

•Ducha com fechamento automático na piscina

Fonte: site Proeng





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta