5 dicas para renovar a pintura e deixar seu carro com cara de novo

Além dos cuidados rotineiros, para valorizar o veículo na venda ou troca, a recomendação é realizar um procedimento de revitalização tanto interna, quanto externa. Crédito: Oficina Beira Mar/Divulgação

Não é preciso bater com o carro para revitalizar o veículo. O cuidado pode ser frequente e, hoje em dia, com as tecnologias de embelezamento nos serviços de lanternagem e pintura, é possível recuperar condições de fábrica e deixar ele novo outra vez.

É o que garante a Oficina Beira Mar, por exemplo. De acordo com o diretor da empresa, Ricardo Barbosa, nos serviços de lanternagem, necessitando de um enquadramento, é possível recuperar as posições geométricas de fábrica na hora de remover os amassados com uma mesa alinhadora de monobloco, ferramenta sueca. Cabines de pintura e laboratório especializado são alguns dos diferenciais da empresa, que já está há 47 anos no mercado capixaba.

“Nossa estrutura se divide em quatro unidades especializadas. A primeira é dedicada a recepcionar o cliente e realizar o acabamento premium. Na segunda, desmontamos o veículo para os serviços de lanternagem. Nas outras são realizados os processos de preparação de superfície, com o lixamento, e a pintura, com montagem e polimento”, explica Ricardo.

Todo esse processo de lanternagem e pintura, segundo o diretor, demora em média 15 a 18 dias, no caso de fortes colisões. As condições do automóvel e o tipo de serviço irão determinar o tempo dos reparos da oficina, que também possui compromisso sustentável como a reutilização da água de chuva e do ar-condicionado, separação de resíduos recicláveis e entre outras atitudes.

A Oficina Beira Mar possui um setor apenas para o acabamento premium, onde cada detalhe é checado e revisado, com a intenção de encantar o cliente. Crédito: Oficina Beira Mar/Divulgação

QUANDO EU DEVO REVITALIZAR O MEU CARRO?

Ao contrário do que a maioria pensa, não é preciso bater com o automóvel para investir no embelezamento. Além dos cuidados rotineiros, para valorizar o veículo na venda ou troca, a recomendação é realizar um procedimento de revitalização tanto interna, quanto externa.

“Muitas pessoas que trocavam de carro com frequência não estão mais fazendo isso. Elas têm procurado o embelezamento com um bom polimento, vitrificação, cristalização, hidratação dos bancos e limpeza a seco do motor, por exemplo. Assim o carro volta a ficar novo, de novo”, recomenda Ricardo

DIFERENÇA NA PINTURA?

A Oficina Beira Mar conta com cabines de pintura, além de laboratório especializado onde são fabricados 80 mil tonalidades diferentes, de acordo com a necessidade do cliente. Crédito: Oficina Beira Mar/Divulgação

Com o passar dos dias, a pintura do carro pode virar uma dor de cabeça para alguns motoristas. Isso porque a cor do veículo é desgastada com o tempo. Segundo Ricardo, os mais afetados são automóveis pretos, vermelhos e brancos e os motivos são a ação dos raios solares e a poluição do ar.

“A Beira Mar conta com um laboratório de tinta próprio dentro das instalações da oficina. Nele fabricamos 80 mil cores da marca mundial PPG, de acordo com a necessidade do cliente. A partir do código do automóvel, incluímos a fórmula no sistema para elaborar a tinta, que só será aplicada após uma plaqueta de prova confirmar que as tonalidades estão batendo com a cor original”, detalha Ricardo.

PRESERVAR É IMPORTANTE

Além dos diferencias tecnológicos, a Oficina Beira Mar também conta com espaços para os clientes que zelam pelo conforto e bom atendimento. Crédito: Oficina Beira Mar/Divulgação

Mas esses cuidados não acabam na oficina. Além disso, alguns veículos precisam de um pouco mais de atenção do que os outros. Isso porque dependendo de onde a pessoa mora, o carro pode sofrer mais com ações naturais.

“Para pessoas que moram muito perto da praia e recebem a maresia, é comum o vidro ficar meloso e embaçado. Esse é o tipo de carro que precisa de uma lavagem periódica e, de preferência, estar sempre encerado”, recomenda Ricardo.

Pensando nesses cuidados, confira 5 dicas para ficar de olho na hora de revitalizar o seu carro: