3 motivos para morar em Vila Velha

Vila Velha é um ótimo destino para quem deseja viver bem. Uma prova disso é que a cidade esbanja belezas naturais e mostra um desenvolvimento que cresce a cada ano, com o surgimento de novos comércios e serviços na região.
A Cora se encantou passeando pela cidade e trouxe 3 motivos para você decidir morar em Vila Velha:
1) Litoral
Para mostrar as praias de Vila Velha, a Cora começou pela Praia da Costa, local que também nomeia o bairro do entorno. Com quiosques, vendedores simpáticos e outros serviços, a praia é a que mais atrai turistas no verão. Durante a noite, o calçadão ainda ganha uma iluminação charmosa para receber a feirinha de comidas e artesanatos locais.
Outra praia que vem atraindo gente de todos os cantos é a chamada Praia Secreta, que não recebe este nome por acaso. Um pequeno paraíso, que se localiza ao lado da Praia do Ribeiro e próximo ao Farol Santa Luzia, é outro ponto belíssimo de se visitar. Bucólica e sem ondas, ela ainda possui pequenas piscinas naturais, que a torna um destino perfeito para a família.
Para os amantes do surfe, a Barra do Jucu é a praia perfeita, pois o mar agitado garante boas ondas para os praticantes do esporte. O bairro, que está a 30 km de Vitória, também é berço da cultura capixaba por apresentar manifestações culturais, como o conhecido Congo.
2) Atividades ao ar livre
Morar em Vila Velha também é sinônimo de viver com saúde, pois o que não faltam na cidade são opções para se praticar atividades ao ar livre.
Já o Morro do Moreno é um destino certo para aquela foto perfeita em Vila Velha. A subida pode ser feita por duas trilhas diferentes: uma pela mata e outra um pouco menos aventureira, mas as duas chegam até uma vista incrível da cidade.
3) Museus e destinos religiosos
Vila Velha também tem atrativos que vão além das praias. Os museus e destinos religiosos atraem uma grande quantidade de turistas locais e de outros estados. O Museu da Vale, por exemplo, recebe grandes exposições e também é um ótimo lugar para fazer um piquenique, além de possuir um restaurante dentro de um vagão. Incrível, né?
Já o Convento da Penha é um ponto turístico reconhecido nacionalmente e, por isso, a Cora fez questão de tirar muitas fotos por lá. O local também é um dos santuários mais antigos do Brasil.
Tanto que a história do Convento começou em 1558, quando o frei Pedro Palácios chegou ao país com a missão de construi-lo.
Destino de muitos católicos, o local também atrai pessoas que buscam ver a cidade de um ângulo único, digno de representar toda a sua beleza.
