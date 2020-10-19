Pais e Mestres: live em A Gazeta discute futuro da educação

O objetivo do Encontro de Pais e Mestres é refletir sobre as novas formas de ensino e propor soluções para os desafios enfrentados na educação Crédito: Freepik

O momento é de retomada para a educação. Após a liberação das aulas presenciais para o ensino superior, chegou a hora do retorno para o ensino médio e infantil. Porém  ainda que pareça clichê  nada será como antes. Para discutir sobre as perspectivas, desafios e futuro do setor, o Encontro de Pais e Mestres vai promover uma live na segunda-feira (26), às 16 horas, no site A Gazeta.

Marcos Piangers, especialista em tecnologia, criatividade e inovação vai jogar luz no tema A Escola do Futuro. Diante de tantas mudanças provocadas pela pandemia, aulas em formato híbrido (presencial e on-line) deverão ser a realidade atual, pelo menos até o fim de 2020. As escolas tiveram que se readaptar com velocidade e eficiência. Mas a pergunta que fica é: como será o futuro da educação?

O objetivo da Rede Gazeta com o projeto Encontro de Pais e Mestres é reunir professores, gestores, mantenedores e pais de alunos para refletir sobre as novas formas de ensino, propor soluções e compreender como os pais podem lidar com os desafios da educação remota.

Página especial

Uma página especial dentro de A Gazeta vai fomentar a discussão ouvindo especialistas sobre transformação digital nas escolas, desenvolvimento de competências comportamentais, aprendizagem mediada pela tecnologia, entre outros. O tradicional Guia de Ensino ganha uma versão digital, em e-book, com versão disponível para download.

"As escolas, assim como toda a sociedade, estão em um momento de transformação. A Rede Gazeta, como referência em informação, cria conteúdo com qualidade e confiança, levando o debate a um nível superior." Marcio Chagas - Diretor de Mercado Anunciante da Rede Gazeta

Não perca!