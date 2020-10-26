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Melhor média na redação do Enem no ES tem a marca da Rede Sagrado

O resultado foi obtido pelos alunos do colégio, na avaliação realizada em 2019, que ainda tem um dos melhores desempenhos do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2020 às 22:50

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 22:50

Colégio Sagrado Coração de Maria
Alunos do Colégio Sagrado Coração de Maria obtêm bons resultados em avaliações educacionais, como o Enem Crédito: Sagrado/Divulgação
O 1º lugar na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019, em todo o Estado, foi conquistado pelos estudantes do Colégio Sagrado Coração de Maria de Vitória que, do total de mil pontos, alcançaram juntos a média de 923,75. Além disso, o colégio obteve a 2º colocação geral do Espírito Santo. No cenário nacional, ainda aparece entre as 40 melhores em um universo de quase 20 mil instituições de ensino avaliadas.
O bom desempenho da Rede Sagrado já é tradição, assim como o cuidado com os colaboradores e estudantes. Com essa visão, o período de retorno às atividades escolares presenciais  tem sido um momento de muita cautela, para evitar a contaminação da comunidade escolar e de seus familiares. 
A diretora-geral do colégio, Regina Coeli Faustini Baglioli, afirma que equipe se preparou para receber os estudantes, mantendo todos os cuidados necessários e adotando os protocolos exigidos pelas autoridades sanitárias.
Entre as medidas estão o uso obrigatório de máscara; tapetes sanitizantes nos acessos da instituição; totens com dispensadores de álcool 70% em toda a escola;  abertura de portas e janelas para circular a ventilação natural; sinalização com adesivos no chão, para respeitar o distanciamento social; além de campanha de conscientização dos estudantes. Todos os colaboradores foram treinados, para atuarem com segurança durante a retomada.
Regina Coeli Faustini Baglioli, diretora-geral do Colégio Sagrado Coração de Maria
Regina Baglioli pontua que o colégio implementou protocolos de segurança para receber os alunos em atividades presenciais Crédito: Sagrado/Divulgação
Outra estratégia é o revezamento das turmas, que terão metade dos alunos em sala, metade assistindo às aulas de forma remota, com lives dos professores. A alternância ocorre semanalmente. As salas de aula foram remanejadas e reorganizadas, de maneira que os estudantes mantenham o distanciamento de 1,5 m² entre si e os demais, em todas as atividades presenciais. Sinalizamos no chão da sala de aula a distância  entre o professor e o estudante da primeira fileira de carteiras, pontua Regina.

ACOLHIMENTO

Além da preocupação com as medidas de segurança para controle e prevenção da Covid-19, a rede também tem projetos voltados para o lado emocional dos alunos.
"Durante o processo de retorno, as equipes pedagógicas promovem diversas atividades de acolhimento, com uma abordagem especial para o momento. As ações acontecem de forma contínua e abordam o aspecto socioemocional dos estudantes"
Regina Coeli Faustini Baglioli - Diretora-geral do Colégio Sagrado Coração de Maria
Para manter a qualidade do ensino, durante os meses de isolamento social, a instituição intensificou o uso de recursos tecnológicos. O colégio mantém, desde 2018, uma parceria com o Google, que disponibiliza diversas ferramentas que favorecem o ensino e a interação. Tal parceria foi fundamental neste momento de isolamento, no qual os alunos tiveram acesso às aulas utilizando a plataforma Google Classroom.
A Rede Sagrado investiu em capacitação e no desenvolvimento profissional de 100% dos professores, coordenação pedagógica, bem como as áreas técnicas e administrativas. Foram realizados cursos e formações, além de workshops presenciais e remotos. Além do investimento direto em recursos humanos, as unidades foram equipadas com Chromebooks de alta tecnologia, relaciona Regina Baglioli.
O sistema de ensino híbrido, que mescla as atividades presenciais com o estudo remoto, deve continuar em 2021, acompanhando a tendência das instituições de ensino.  Regina Baglioli ressalta que colégio vai continuar fazendo investimentos em tecnologia, no treinamento da equipe e em melhorias do processo pedagógico no próximo ano. Nossa missão é proporcionar uma educação de excelência, fundamentada nos valores cristãos, promovendo protagonismo na construção de competências, cultura da solidariedade e compromisso com a transformação social, finaliza.

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