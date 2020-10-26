Colégio Americano já prepara novidades para o ano que vem

O Colégio Americano também vai apresentar uma nova proposta para as turmas do ensino médio Crédito: Colégio Americano/Divulgação

Diálogo franco com a equipe, estudantes e famílias, protocolos rígidos de segurança e um processo de digitalização, que começou antes mesmo da pandemia do novo coronavírus, foram os principais elementos que permitiram ao Colégio Americano prosseguir na missão de educar mesmo a distância, e gradualmente retomar as atividades presenciais com êxito, já de olho nas novidades para 2021.

Duas das novidades são os projetos Letramento Digital - um conjunto de competências para melhorar a compreensão e a utilização de forma crítica da informação gerada na era da internet - e a reformulação da proposta para o ensino médio, com a implantação do Acelerador de Resultados Americano. O objetivo é alcançar os melhores desempenhos nos vestibulares e Enem.

A proposta prevê que, após cada simulado, o aluno receberá um retorno personalizado, analisando os indicadores de aproveitamento em cada área de conhecimento, com um plano individual de estudos, listas de exercícios e o conteúdo que deve ser estudado com base nas principais dificuldades identificadas.

Além dos recursos tecnológicos, um ponto importante do projeto de ensino da escola é a valorização das habilidades socioemocionais, seguindo uma tendência mundial de fortalecer nos alunos outras competências que vão além do conteúdo tradicional.

FORMAÇÃO INTEGRAL

Para a equipe, a multidisciplinaridade é um complemento importante da formação escolar e também ajuda a tornar os alunos cidadãos ativos. Na avaliação da coordenadora pedagógica do Americano, Monique Montenegro, o colégio precisa formar mais do que estudantes.

Não queremos formar apenas os melhores alunos do mundo, e sim os melhores seres humanos para o mundo. Por esse motivo, além dos conteúdos curriculares, oferecemos uma formação integral que trabalha habilidades e desenvolve competências, ressalta.

E acrescenta: Desenvolvemos a habilidade socioemocional a partir da disciplina Projeto de Vida, que aprimora o autoconhecimento e gerenciamento das emoções, além de empreendedorismo, educação financeira e escolha profissional, frisa a coordenadora pedagógica.

Monique Montenegro relaciona alguns diferenciais da instituição, como o projeto que estimula a produção audivisual Crédito: Rede Doctum/Divulgação

O ambiente da escola é insubstituível e, aos poucos, com a volta das atividades presenciais, retornam também os espaços tão queridos pelos alunos. A relação com a natureza é vivenciada pelos estudantes com a ajuda do Espaço Horta, que coloca em prática os conhecimentos aprendidos em sala de aula.

O Colégio Americano investe em muitos diferenciais, segundo Monique Montenegro, entre os quais aulas de educação musical; espaços de aprendizagem completamente digitalizados; o Americano Lab, que estimula a produção de peças audiovisuais; e o Americano Maker, que incentiva a autonomia na criação de objetos diversificados, no melhor estilo faça você mesmo.