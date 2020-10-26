Colégio Americano já prepara novidades para o ano que vem

Diálogo franco com a equipe, estudantes e famílias, protocolos rígidos de segurança e um processo de digitalização, que começou antes mesmo da pandemia do novo coronavírus, foram os principais elementos que permitiram ao Colégio Americano prosseguir na missão de educar mesmo a distância, e gradualmente retomar as atividades presenciais com êxito, já de olho nas novidades para 2021.
Duas das novidades são os projetos Letramento Digital - um conjunto de competências para melhorar a compreensão e a utilização de forma crítica da informação gerada na era da internet - e a reformulação da proposta para o ensino médio, com a implantação do Acelerador de Resultados Americano. O objetivo é alcançar os melhores desempenhos nos vestibulares e Enem.
A proposta prevê que, após cada simulado, o aluno receberá um retorno personalizado, analisando os indicadores de aproveitamento em cada área de conhecimento, com um plano individual de estudos, listas de exercícios e o conteúdo que deve ser estudado com base nas principais dificuldades identificadas.
Além dos recursos tecnológicos, um ponto importante do projeto de ensino da escola é a valorização das habilidades socioemocionais, seguindo uma tendência mundial de fortalecer nos alunos outras competências que vão além do conteúdo tradicional.
FORMAÇÃO INTEGRAL
Para a equipe, a multidisciplinaridade é um complemento importante da formação escolar e também ajuda a tornar os alunos cidadãos ativos. Na avaliação da coordenadora pedagógica do Americano, Monique Montenegro, o colégio precisa formar mais do que estudantes.
Não queremos formar apenas os melhores alunos do mundo, e sim os melhores seres humanos para o mundo. Por esse motivo, além dos conteúdos curriculares, oferecemos uma formação integral que trabalha habilidades e desenvolve competências, ressalta.
E acrescenta: Desenvolvemos a habilidade socioemocional a partir da disciplina Projeto de Vida, que aprimora o autoconhecimento e gerenciamento das emoções, além de empreendedorismo, educação financeira e escolha profissional, frisa a coordenadora pedagógica.
O ambiente da escola é insubstituível e, aos poucos, com a volta das atividades presenciais, retornam também os espaços tão queridos pelos alunos. A relação com a natureza é vivenciada pelos estudantes com a ajuda do Espaço Horta, que coloca em prática os conhecimentos aprendidos em sala de aula.
O Colégio Americano investe em muitos diferenciais, segundo Monique Montenegro, entre os quais aulas de educação musical; espaços de aprendizagem completamente digitalizados; o Americano Lab, que estimula a produção de peças audiovisuais; e o Americano Maker, que incentiva a autonomia na criação de objetos diversificados, no melhor estilo faça você mesmo.
O colégio, que conta com unidades em Vila Velha, Serra e Guarapari, investe também na educação bilíngue, porém em um modelo diferente, já que integra o aprendizado do idioma às demais disciplinas do currículo, e a formação é concluída com certificação internacional (TOEFL). O Colégio Americano faz parte da Rede Doctum de ensino, que conta com unidades em mais de 30 municípios de Minas Gerais, além da rede faculdades e polos de educação superior a distância.