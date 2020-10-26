Cedtec sai na frente com plataforma digital para abrigar aulas

Cedtec na Serra: escola tem unidades também em Cariacica e Guarapari, além de atendimento a distância Crédito: Cedtec/Divulgação

Com uma estratégia de atuação que está à frente no mercado, a Cedtec conseguiu, mesmo diante dos desafios da pandemia, se destacar. Na instituição, a tecnologia já era usada como ferramenta de ensino antes mesmo de o isolamento social começar. Por lá, a equipe trabalha em uma plataforma própria, chamada Pincel Atômico e desenvolvida especialmente para abrigar aulas, fóruns de debate e atividades.

O fato de ter uma boa performance no ambiente virtual, entretanto, não foi motivo para a Cedtec ficar parada. A diretora pedagógica da instituição, Rosane Castilhos, conta que diversas mudanças foram necessárias para que, tanto os alunos do ensino médio regular quanto os estudantes das outras modalidades, pudessem ter o melhor aproveitamento das atividades.

Atualmente, a escola conta com unidades na Serra, Cariacica e Guarapari, mas a oferta de cursos técnicos a distância permite que os alunos estudem de qualquer lugar do país.

"Saímos na frente por causa da Pincel Atômico, nosso ambiente virtual de aprendizagem, mas ainda tivemos muitas adequações. Um dos pilares da Cedtec é não deixar nenhum aluno sem assistência. Então, a equipe pedagógica inteira se mobilizou para monitorar as aulas on-line e resolver qualquer problema que surgisse individualmente. Fez e está fazendo toda a diferença" Rosane Castilhos - Diretora pedagógica da Cedtec

Após o início do isolamento, em cerca de duas semanas, o sistema acadêmico próprio foi atualizado e as aulas ao vivo foram inseridas na plataforma Pincel. Em seguida, a Cedtec iniciou um trabalho intenso de planejamento e treinamento de equipe que, segundo a diretora pedagógica, resultou em um grande crescimento.

Para Rosane, o professor e a escola, de forma presencial e tradicional, jamais serão substituídos, mas, após a pandemia, o uso da tecnologia vai ser feito de modo mais consciente e utilizando melhor as ferramentas disponíveis.

Rosane Castilhos acredita que professor e escola jamais serão substituídos, mas sustenta que a tecnologia é uma importante ferramenta para a educação Crédito: Cedtec/Divulgação

Foi um momento de muito crescimento. Claro, queremos retomar presencialmente porque nada substitui o espaço físico, a interação. Mas, agora, temos plena convicção de que a tecnologia está a nosso favor. Para 2021, vamos usar as ferramentas que a tecnologia oferece para estimular ainda mais a autonomia dos estudantes. Para que eles aprendam a pesquisar, questionar e produzir. Nossa metodologia de ensino é muito ativa, a ideia é tornar o aluno pensante e produtivo, seja no ensino médio, seja nos outros cursos técnicos.

DESENVOLVIMENTO

Mais uma vez se antecipando às demandas, no início do ano letivo de 2020 a Cedtec incluiu no currículo a disciplina Projeto de Vida/Atualidades, que trata temas socioemocionais como desenvolvimento da adolescência, direcionamento profissional e manejo de emoções.

E foi justamente durante a pandemia que a disciplina mostrou o seu valor para integrar o conhecimento e a saúde mental, além de melhorar a integração entre alunos e famílias. Com bons resultados na prática, a escola promete dar um reforço em 2021: mais horas de aula, convidados e oficinas com temas variados, mas sempre ligados aos acontecimentos que permeiam a vida dos estudantes.