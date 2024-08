Ginástica artística

Rebeca conquista a prata no salto e chega a três medalhas em Paris

Assim como no individual geral, Simone Biles ficou com o ouro no aparelho; a brasileira ainda tem outras provas para competir

2 min de leitura min de leitura

Rebeca Andrade conquistou a segunda prata em Prais, agora no salto. ( Mathilde Missioneiro/Folhapress)

Correção O título desta matéria na versão original informava equivocadamente que Rebeca conquistou duas medalhas em Paris. Na verdade, a ginasta ganhou duas de prata e uma de bronze, alcançando três medalhas até este domingo (4). Diante disso, a informação foi corrigida.

Rebeca Andrade e Simone Biles tiveram neste sábado, 3 de agosto, mais um capítulo da já memorável disputa nas finais da ginástica artística de Paris 2024. De novo, as duas ginastas dominaram o pódio, na final do salto.

E mesmo que o ouro tenha ficado com Biles, Rebeca deu mais um passo gigantesco entre os maiores nomes da história do esporte nacional: com a prata, ela se iguala como a maior medalhista do Brasil em Jogos Olímpicos em todos os tempos.

O brilho de Rebeca Andrade e a prata no salto em Paris Tela cheia 1 de 6

Rebeca Andrade chega a cinco medalhas nos Jogos Olímpicos. Iguala a marca de Robert Scheidt e Torben Grael, ambos com cinco medalhas na vela. Rebeca conquistou o ouro no salto e a prata no individual geral em Tóquio 2020. Já em Paris 2024, a brasileira antes havia levado o bronze por equipes e a prata no individual geral.

REBECA ANDRADE É PRATAAAAAAAAAAA!!!! ???



É a TERCEIRA medalha de Rebeca Andrade, em Paris! ???



É LENDÁRIA, É HISTÓRICA, É REALEZA OLÍMPICA! É REBECA ANDRADE! ??



QUE ORGULHO DESSA MENINA! ??#Medley #JogosOlímpicos #Paris2024 #TimeBrasil pic.twitter.com/cAf1g27eeg — Time Brasil (@timebrasil) August 3, 2024

Rebeca Andrade ainda pode se tornar isoladamente a maior medalhista Olímpica do Brasil na sequência de Paris 2024. A ginasta terá mais duas finais por aparelhos, no solo e na trave, ambas marcadas para a próxima segunda-feira, 5 de agosto.

Júlia Soares também compete na trave. Rebeca só não se classificou à final das barras assimétricas. Isaquias Queiroz, na canoagem velocidade, ainda tem chances de chegar a cinco ou seis pódios em Paris 2024.

Simone Biles conquistou o ouro com média de 15.300 em seus dois saltos. O nível de dificuldade da americana no Biles II, seu primeiro salto, a torna praticamente imbatível. Já Rebeca

Andrade executou o Cheng e o Amanar, com 14.966 de média. Rebeca teve nota de execução superior nos dois saltos, mas ficou atrás de Simone Biles sobretudo pela nota de partida do Biles II. O bronze foi da americana Jade Carey, com 14.466 de média.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta