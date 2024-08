Brasil vence a Itália e conquista bronze inédito no judô por equipes

Com Rafaela Silva brilhando na última luta, Time Brasil finalizou a nodalidade com a melhor campanha da história em Jogos Olímpico

O Brasil superou a Itália e conquistou o bronze no judô por equipes nas Olimpíadas de Paris . Com brilho de Rafaela Silva.

A conquista do bronze foi por equipes, coletiva, mas a maior história de redenção do judô brasileiro foi de Rafaela Silva. O pódio olímpico é uma conclusão de um ciclo sofrido para a judoca. A judoca foi a única a ganhar todas as suas lutas e ainda definiu o pódio em um Golden Score.