Ouro nas Olimpíadas marca o 43° título da carreira de Daniel Alves

Daniel Alves foi o jogador mais experiente no time olímpico e também o capitão Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A medalha de ouro olímpica conquistada pela seleção brasileira neste sábado (7) marca o 43º título da carreira de Daniel Alves, 38. Nenhum outro jogador de futebol profissional venceu tantos títulos. Trata-se de sua segunda conquista em 2021, depois de ter sido campeão paulista com o São Paulo.

Mesmo que se trate de uma competição essencialmente sub-24, o triunfo em Tóquio representa o seu sexto título com a seleção. Além de um Mundial sub-20 em 2003 e de duas edições da Copa América, em 2007 e 2019, ele também foi campeão duas vezes da Copa das Confederações, em 2009 e 2013.

Daniel Alves foi um dos três atletas acima dos 24 anos convocados pelo técnico André Jardine, que precisava de uma referência no elenco. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) chegou a pensar em Neymar, mas o Paris Saint-Germain (FRA) não seria obrigado a liberá-lo. E o ouro olímpico deixou de ser novidade para o atacante, que levou o país ao título no futebol masculino na Rio-2016.

É muito fácil lidar com esse papel [de liderança] quando você tem ideias bem esclarecidas sobre quem você é, o que quer e quais são seus objetivos. Independentemente da minha trajetória, das minhas conquistas e de tudo o que vivi na seleção, estamos aqui em igualdade de condições, disse o lateral.

Não se trata, neste caso, de usar a surrada expressão de que ele conquistou nas Olimpíadas o título que faltava. O mais importante de todos, ainda não venceu: a Copa do Mundo. Mas o pódio em Yokohama trabalha como um sinal para Tite de que o jogador está à disposição para o time principal que vai ao Qatar.

Nome certo para o torneio da Rússia em 2018, o brasileiro sofreu lesão que o impediu de ser convocado.

Além das vitórias com a seleção e do Campeonato Paulista com o São Paulo, Daniel Alves fez parte do Bahia que faturou a Copa do Nordeste de 2002. Na Espanha, entre Sevilla e Barcelona, conquistou 28 títulos. Tem ainda dois troféus pela Juventus (ITA) e seis pelo Paris Saint-Germain.