Martine Grael e Kunze têm novo dia ruim e continuam em 15° na vela

Martine Grael e Kunze têm novo dia ruim e continuam em 15º na vela

O desempenho das brasileiras foi bastante irregular nas regatas do dia; elas agora somam 89 pontos e ficam longe da Medal Race

O desempenho das brasileiras foi bastante irregular nas regatas do dia e elas agora somam 89 pontos - quantos mais, pior na vela. Elas abriram o dia com uma 10ª colocação, depois melhoraram, com um 9º, mas na nona regata, voltaram a decepcionar, terminando em 15º.

A primeira prova do dia foi vencida pela Dinamarca, seguida por Suécia e Austrália, já a oitava regata terminou com as suecas na frente das australianas, com as favoritas Van Aanholt e Duetz, da Holanda, em terceiro. As holandesas fecharam o dia com um segundo lugar, superando as britânicas, mas superadas pelas australianas.