Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Olimpíadas
  • Marta se emociona ao cantar 'Não deixa o samba morrer' após eliminação
Tóquio 2020

Marta se emociona ao cantar 'Não deixa o samba morrer' após eliminação

Jogadora divulgou vídeo onde aparece cantando emocionada a música "Não deixe o samba morrer", de Alcione. A jogadora fez a publicação na manhã deste sábado (31), um dia após a derrota nos pênaltis do Brasil

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 16:39

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 jul 2021 às 16:39
Marta em ação pela seleção brasileira durante as Olimpíadas
Marta em ação pela seleção brasileira durante as Olimpíadas Crédito: SAM ROBLES/CBF
Camisa 10 da seleção feminina de futebol, Marta divulgou vídeo onde aparece cantando emocionada a música "Não deixe o samba morrer", de Alcione. A jogadora fez a publicação na manhã deste sábado (31), um dia após a derrota nos pênaltis do Brasil para o Canadá, pelas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.
Em uma sala, ao lado de membros da equipe e da comissão técnica, Marta chora tocando um banjo e interrompe a música em vários momentos. Quem acompanha o improviso da melhor jogadora do mundo é a técnica sueca Pia Sundhage, de cabeça baixa, enquanto esboça cantoria, mas também não consegue conter a emoção.
Na legenda da publicação, a camisa 10 do Brasil escreve: "Não deixe o sonho morrer. Não vamos deixar o sonho morrer". A seleção feminina nunca ganhou uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos. Apesar disso, Marta já foi eleita seis vezes como a melhor jogadora do mundo. A premiação ocorreu nos anos de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018.
Logo após a eliminação para o Canadá nas quartas de finais, Marta afirmou que o futebol feminino não acabava após o jogo. A atleta evitou ainda comentar sobre o seu futuro na seleção brasileira. "Estou com a cabeça a mil, vou deixar essa resposta (sobre a seleção) para depois. Não dá para dizer nada no momento, estou muito emocionada", justificou-se, em relação à sua aposentadoria ou não. Marta está com 35 anos.

Veja Também

De heróis a fadinhas: pratas brasileiras em Tóquio inspiram skatistas capixabas

É falso que Italo Ferreira tenha pedido prisão de Lula na entrega da medalha em Tóquio

Boletim de Ouro #2: A primeira semana dos capixabas em Tóquio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol marta (futebol) Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados