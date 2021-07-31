Marta se emociona ao cantar 'Não deixa o samba morrer' após eliminação

Marta em ação pela seleção brasileira durante as Olimpíadas Crédito: SAM ROBLES/CBF

Camisa 10 da seleção feminina de futebol, Marta divulgou vídeo onde aparece cantando emocionada a música "Não deixe o samba morrer", de Alcione. A jogadora fez a publicação na manhã deste sábado (31), um dia após a derrota nos pênaltis do Brasil para o Canadá, pelas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

Em uma sala, ao lado de membros da equipe e da comissão técnica, Marta chora tocando um banjo e interrompe a música em vários momentos. Quem acompanha o improviso da melhor jogadora do mundo é a técnica sueca Pia Sundhage, de cabeça baixa, enquanto esboça cantoria, mas também não consegue conter a emoção.

Na legenda da publicação, a camisa 10 do Brasil escreve: "Não deixe o sonho morrer. Não vamos deixar o sonho morrer". A seleção feminina nunca ganhou uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos. Apesar disso, Marta já foi eleita seis vezes como a melhor jogadora do mundo. A premiação ocorreu nos anos de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018.