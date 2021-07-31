Boletim de Ouro #2: A primeira semana dos capixabas em Tóquio

Os Jogos Olímpicos de Tóquio já estão rolando há mais de uma semana, tempo suficiente para a gente ver capixabas em ação no outro lado do mundo. Desde a abertura dos Jogos, no dia 23, já vimos atletas do Espírito Santo serem destaque, sofrerem com a decepção da derrota e darem adeus ao sonho da medalha.
No segundo vídeo do Boletim de Ouro, passamos a limpo a primeira semana dos atletas capixabas que já participaram de competições lá em Tóquio. Teve até competidor viralizando nas redes sociais depois de uma pura e genuína expressão de espírito olímpico. Confira o vídeo: