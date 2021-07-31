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Olimpíadas

Boletim de Ouro #2: A primeira semana dos capixabas em Tóquio

Nos primeiros sete dias oficiais de competição, tivemos atletas do ES se destacando, outros dando adeus aos Jogos Olímpicos e até capixaba viralizando com "palavrão motivacional" nas redes sociais

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 22:56

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

30 jul 2021 às 22:56
Alison e Álvaro vencem dupla holandesa e avançam nas Olimpíadas de Tóquio
Alison viralizou nas redes sociais depois de vazar um xingamento durante a partida contra a Holanda Crédito: Vitor Jubini
Os Jogos Olímpicos de Tóquio já estão rolando há mais de uma semana, tempo suficiente para a gente ver capixabas em ação no outro lado do mundo. Desde a abertura dos Jogos, no dia 23, já vimos atletas do Espírito Santo serem destaque, sofrerem com a decepção da derrota e darem adeus ao sonho da medalha.
No segundo vídeo do Boletim de Ouro, passamos a limpo a primeira semana dos atletas capixabas que já participaram de competições lá em Tóquio. Teve até competidor viralizando nas redes sociais depois de uma pura e genuína expressão de espírito olímpico. Confira o vídeo:

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