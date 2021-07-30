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"Estamos com ela”

Presidente do COI, Thomas Bach, elogia coragem de Simone Biles

“Posso apenas dizer que, sabe, estamos com ela”, disse o líder do Comitê Olímpico Internacional; Biles ainda não decidiu se competirá nas próximas provas de ginástica em Tóquio

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 17:22

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

30 jul 2021 às 17:22
Olimpíadas
Simones Biles mostrou-se insegura para competir na continuidade da ginástica em Tóquio Crédito: COI
A coragem de Simone Biles para enfrentar os desafios da saúde mental é admirável, afirmou o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, a um pequeno grupo de repórteres na Olimpíada de Tóquio nesta sexta-feira (30).
“Posso apenas dizer que, sabe, estamos com ela”, disse o alemão que lidera o Comitê Olímpico Internacional.
Biles abalou o mundo olímpico na terça-feira (27), quando decidiu abandonar a final por equipes da ginástica artística após um único salto. A equipe norte-americana da qual faz parte ficou com a prata.
A atleta de 24 anos, então, passou a falar com uma franqueza notável sobre os demônios que vivem em sua cabeça.
“Preciso dizer, pessoalmente, tive a oportunidade de falar brevemente com ela após a prova por equipes... estou realmente admirado com a maneira como ela está lidando com a situação”, disse Bach, campeão olímpico na esgrima nos Jogos de 1976.
“Ela admite que tem este problema. Isso já é corajoso. Quem um ano atrás teria admitido ter problemas de saúde mental?”
“E ao mesmo tempo, torcendo pelas companheiras. E estando lá, torcendo, com a sua sucessora na final do individual geral? É, sabe, uma grande qualidade humana e o espírito olímpico na sua melhor forma.”
Sunisa Lee venceu a medalha de ouro no individual geral na quinta-feira (29). Biles torceu por ela das arquibancadas do Centro Ariake de Ginástica.
Biles ainda está em Tóquio e não decidiu até o momento se competirá nas próximas provas de ginástica da Olimpíada.

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