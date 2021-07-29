Simone Biles agradece apoio e diz ter percebido que é mais do que conquistas

Após desistir de disputar a final do individual geral da ginástica artística nas Olimpíadas de Tóquio, nesta quinta-feira (29), a ginasta norte-americana Simone Biles agradeceu, por meio das redes sociais, ao apoio que recebeu. "O amor e apoio transbordante que recebi me fez perceber que eu sou mais do que as minhas conquistas e que a ginástica, algo que eu nunca tinha acreditado de verdade antes", escreveu ela na noite de quarta (28).