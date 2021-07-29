Simone Biles agradece apoio e diz ter percebido que é mais do que conquistas

Após desistir de disputar a final do individual geral da ginástica artística nas Olimpíadas de Tóquio, nesta quinta-feira (29), a ginasta norte-americana Simone Biles agradeceu, por meio das redes sociais, ao apoio que recebeu. "O amor e apoio transbordante que recebi me fez perceber que eu sou mais do que as minhas conquistas e que a ginástica, algo que eu nunca tinha acreditado de verdade antes", escreveu ela na noite de quarta (28).
Biles abandonou uma final em que era favorita para conquistar o ouro. Afirmou que precisa cuidar de si e de sua saúde mental. Sua decisão jogou um enorme holofote sobre os problemas da pressão e da cobrança no esporte, e dos efeitos disso sobre o psicológico do atleta.
Ainda não está certo se Biles irá disputar as finais por aparelho para as quais se classificou.