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Reconhecimento

Simone Biles agradece apoio e diz ter percebido que é mais do que conquistas

Após desistir de disputar a final do individual geral da ginástica artística nas Olimpíadas a ginasta norte-americana se manifestou por meio das redes sociais

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 00:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jul 2021 às 00:51
Simone Biles vai estender a carreira para competir em Tóquio no ano que vem
Simone Biles agradece apoio e diz ter percebido que é mais do que conquistas Crédito: Francois Nel/Getty Images
Após desistir de disputar a final do individual geral da ginástica artística nas Olimpíadas de Tóquio, nesta quinta-feira (29), a ginasta norte-americana Simone Biles agradeceu, por meio das redes sociais, ao apoio que recebeu. "O amor e apoio transbordante que recebi me fez perceber que eu sou mais do que as minhas conquistas e que a ginástica, algo que eu nunca tinha acreditado de verdade antes", escreveu ela na noite de quarta (28).
Biles abandonou uma final em que era favorita para conquistar o ouro. Afirmou que precisa cuidar de si e de sua saúde mental. Sua decisão jogou um enorme holofote sobre os problemas da pressão e da cobrança no esporte, e dos efeitos disso sobre o psicológico do atleta.
Ainda não está certo se Biles irá disputar as finais por aparelho para as quais se classificou.

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