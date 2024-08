Lula derruba pagamento de imposto para medalhistas olímpicos

Medida Provisória isenta os atletas olímpicos de pagarem Imposto de Renda sobre os prêmios recebidos nas Olimpíadas

O presidente Lula assinou uma MP (medida provisória) que isenta os atletas olímpicos de pagarem Imposto de Renda sobre os prêmios recebidos nos Jogos Olímpicos de Paris. A MP foi publicada na edição desta quinta-feira (8) do Diário Oficial da União. Ela altera lei de 1988 e inclui os prêmios pagos a atletas ou paratletas olímpicos entre os rendimentos isentos. Importante ressaltar que diferentemente das informações que circulavam nas redes sociais, a medalha não é tributada, mas sim o valor recebido em dinheiro pelo atleta, que seria descontado em Imposto de Renda, conforme consta nesta reportagem de A Gazeta .

A Receita Federal declara o seguinte: "O atleta medalhista que desembarcar no país trazendo consigo, em sua bagagem, medalha olímpica, não estará sujeito à tributação deste bem. A Receita Federal garante que entrar no país com a medalha olímpica é um processo rápido e fácil, sem burocracia. Os campeões brasileiros podem ficar tranquilos".