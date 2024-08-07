As 20 fotos mais espetaculares da Olimpíada de Paris

A primeira semana da Olimpíada de Paris 2024 nos deixou sem fôlego.
De uma abertura acelerada com o final na voz de Céline Dion, até atletas grávidas lutando por uma medalha, atiradores com muita atitude, polêmicas no boxe e recorde, os Jogos Olímpicos não decepcionaram.
As vitórias de Bia Souza no judô e Rebeca Andrade na ginástica olímpica renderam ao Brasil as tão aguardadas medalhas de ouro.
O país teve muitas outras alegrias, com 5 pratas e 6 bronzes, em um total de 13 medalhas. Rebeca foi responsável por 4 delas.
Neste momento a China lidera o quadro de medalhas acima dos EUA e do Reino Unido.
Mas, além dos louros, os jogos olímpicos são feitos de momentos emocionantes - muitos deles capturados em foto. Veja abaixo as 20 principais da primeira semana.