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BBC Brasil

As 20 fotos mais espetaculares da Olimpíada de Paris

Foi uma semana cheia de emoções, com momentos marcantes que ficaram registrados nessas fotos.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

06 ago 2024 às 21:28

Publicado em 06 de Agosto de 2024 às 21:28

Imagem BBC Brasil
Jogo de rugby entre Nova Zelândia e Canadá teve lances dramáticos Crédito: Getty Images
A primeira semana da Olimpíada de Paris 2024 nos deixou sem fôlego.
De uma abertura acelerada com o final na voz de Céline Dion, até atletas grávidas lutando por uma medalha, atiradores com muita atitude, polêmicas no boxe e recorde, os Jogos Olímpicos não decepcionaram.
As vitórias de Bia Souza no judô e Rebeca Andrade na ginástica olímpica renderam ao Brasil as tão aguardadas medalhas de ouro.
O país teve muitas outras alegrias, com 5 pratas e 6 bronzes, em um total de 13 medalhas. Rebeca foi responsável por 4 delas.
Neste momento a China lidera o quadro de medalhas acima dos EUA e do Reino Unido.
Mas, além dos louros, os jogos olímpicos são feitos de momentos emocionantes - muitos deles capturados em foto. Veja abaixo as 20 principais da primeira semana.
Imagem BBC Brasil
A nadadora Thea Blomsterberg da Dinamarca nos 200 metros de nado de peito Crédito: Getty Images
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O espanhol Enmanuel Reyes Pla recebe soco do rival, o belga Victor Schelstraete, em uma luta de boxe Crédito: Getty Images
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A atitude da atiradora sul-coreana Kim Yeji fez sucesso na internet; ela levou a medalha de prata na pistola de ar 10 metros. Crédito: Getty Images
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A abertura teve momentos espetaculares como este efeito com a bandeira francesa na ponte Austerlitz, sobre o rio Sena, em Paris Crédito: Getty Images
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A deusa coroada: Simone Biles retornou triunfante aos Jogos Olímpicos Crédito: Getty Images
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Jo Jin Mi e Kim Mi Rae, da Coreia do Norte, saltam da plataforma de 3 metros; o mergulho tem sido um dos eventos mais assistidos Crédito: Getty Images
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Em um ato inusitado, o atirador turco Yusuf Dikec conquistou a medalha de prata na pistola de ar comprimido sem recorrer a óculos especiais, como fazem outros atiradores Crédito: Getty Images
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Daniel Pintado, do Equador, comemora medalha de ouro na marcha de 20 km Crédito: Getty Images
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O esgrimista francês Bolade Apithy comemora com sua esposa, Manon Apithy-Brunet, a medalha de bronze na competição por equipes Crédito: Getty Images
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José 'Maligno' Torres conquistou ouro no BMX Freestyle Crédito: Getty Images
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Equipe da Índia durante prova de tiro Crédito: Getty Images
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A atleta cubana Liadagmis Povea competindo no salto triplo Crédito: Getty Images
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O jogador de basquete mais alto dos Jogos, o astro francês da NBA Victor Wembanyama, de 2,24 metros, jogou contra o Japão, onde Yuki Kawamura, de 1,72 metro de altura, e Yuki Togashi, de 1,62 metro de altura, estão competindo Crédito: Getty Images
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Nada Hafez comemora sua vitória nas quartas de final de esgrima; a egípcia revelou que competiu nos Jogos grávida de sete meses Crédito: Getty Images
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"Nadalcaraz": Rafael Nadal e Carlos Alcaraz da Espanha foram o foco das atenções nas duplas do tênis; no entanto eles perderam para Austin Krajicek e Rajeev Ram, dos Estados Unidos, nas quartas de final Crédito: Getty Images
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Miu Hirano, do Japão, fica de olho na bola durante uma partida de tênis de mesa Crédito: Getty Images
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Uma das grandes atrações dessas Olimpíadas são os belos cenários parisienses escolhidos para as competições esportivas, como o Grand Palais, onde acontecem as competições de esgrima Crédito: Getty Images
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Tirada pelo fotógrafo francês Jerome Brouillet, a foto do surfista brasileiro Gabriel Medina faz parecer que ele está supenso no ar ao lado de sua prancha Crédito: Getty Images

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