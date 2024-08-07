As 20 fotos mais espetaculares da Olimpíada de Paris

Jogo de rugby entre Nova Zelândia e Canadá teve lances dramáticos Crédito: Getty Images

De uma abertura acelerada com o final na voz de Céline Dion, até atletas grávidas lutando por uma medalha, atiradores com muita atitude, polêmicas no boxe e recorde, os Jogos Olímpicos não decepcionaram.

As vitórias de Bia Souza no judô e Rebeca Andrade na ginástica olímpica renderam ao Brasil as tão aguardadas medalhas de ouro.

país teve muitas outras alegrias , com 5 pratas e 6 bronzes, em um total de 13 medalhas. Rebeca foi responsável por 4 delas.

Neste momento a China lidera o quadro de medalhas acima dos EUA e do Reino Unido.

Mas, além dos louros, os jogos olímpicos são feitos de momentos emocionantes - muitos deles capturados em foto. Veja abaixo as 20 principais da primeira semana.

A nadadora Thea Blomsterberg da Dinamarca nos 200 metros de nado de peito Crédito: Getty Images

O espanhol Enmanuel Reyes Pla recebe soco do rival, o belga Victor Schelstraete, em uma luta de boxe Crédito: Getty Images

A atitude da atiradora sul-coreana Kim Yeji fez sucesso na internet; ela levou a medalha de prata na pistola de ar 10 metros. Crédito: Getty Images

A abertura teve momentos espetaculares como este efeito com a bandeira francesa na ponte Austerlitz, sobre o rio Sena, em Paris Crédito: Getty Images

A deusa coroada: Simone Biles retornou triunfante aos Jogos Olímpicos Crédito: Getty Images

Jo Jin Mi e Kim Mi Rae, da Coreia do Norte, saltam da plataforma de 3 metros; o mergulho tem sido um dos eventos mais assistidos Crédito: Getty Images

Em um ato inusitado, o atirador turco Yusuf Dikec conquistou a medalha de prata na pistola de ar comprimido sem recorrer a óculos especiais, como fazem outros atiradores Crédito: Getty Images

Daniel Pintado, do Equador, comemora medalha de ouro na marcha de 20 km Crédito: Getty Images

O esgrimista francês Bolade Apithy comemora com sua esposa, Manon Apithy-Brunet, a medalha de bronze na competição por equipes Crédito: Getty Images

José 'Maligno' Torres conquistou ouro no BMX Freestyle Crédito: Getty Images

Equipe da Índia durante prova de tiro Crédito: Getty Images

A atleta cubana Liadagmis Povea competindo no salto triplo Crédito: Getty Images

O jogador de basquete mais alto dos Jogos, o astro francês da NBA Victor Wembanyama, de 2,24 metros, jogou contra o Japão, onde Yuki Kawamura, de 1,72 metro de altura, e Yuki Togashi, de 1,62 metro de altura, estão competindo Crédito: Getty Images

Nada Hafez comemora sua vitória nas quartas de final de esgrima; a egípcia revelou que competiu nos Jogos grávida de sete meses Crédito: Getty Images

"Nadalcaraz": Rafael Nadal e Carlos Alcaraz da Espanha foram o foco das atenções nas duplas do tênis; no entanto eles perderam para Austin Krajicek e Rajeev Ram, dos Estados Unidos, nas quartas de final Crédito: Getty Images

Miu Hirano, do Japão, fica de olho na bola durante uma partida de tênis de mesa Crédito: Getty Images

Uma das grandes atrações dessas Olimpíadas são os belos cenários parisienses escolhidos para as competições esportivas, como o Grand Palais, onde acontecem as competições de esgrima Crédito: Getty Images