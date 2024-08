André Stein e George perdem no vôlei de praia e vão para a repescagem

Dupla do capixaba perdeu para o time dos EUA por 2 sets a 1 e vai precisar vencer a "partida extra" para conseguir se classificar

A dupla brasileira formada pelo capixaba André Stein e o paraibano George perdeu para os americanos Partain e Benesh, com as parciais de 17x21, 21x14, 08x15. Apesar do revés, o segundo nestes Jogos Olímpicos de Paris, o time segue viva na competição.