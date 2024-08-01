Espora fere cavalo e equipe brasileira é eliminada no hipismo em Paris

O Brasil está fora da disputa do hipismo no salto por equipes, modalidade em que sonhava com medalha. A eliminação veio porque foi encontrado sangue na pele do cavalo Nimrod de Muze após ele ser montado por Pedro Veniss.

Um pequeno ferimento no cavalo causado pela espora de Pedro Veniss eliminou o Brasil no hipismo Crédito: Folhapress/Reuters

É a segunda vez nas últimas três Olimpíadas que o Brasil é desclassificado pela mesma razão. Na Rio-2016, foi Stephan Barcha, que volta à equipe em Paris, que machucou seu cavalo.

Em Paris, Veniss zerou o percurso na fase de classificação para a competição por equipes. Ao fim da apresentação, ele se inclinou e passou a mão sobre a barriga do cavalo, exatamente onde a espora pega, no que parece ter sido uma tentativa de esconder eventuais lesões.

Mas a inspeção veterinária, feita logo depois, encontrou resquícios de sangue. Esse momento é filmado, e o Olhar Olímpico obteve acesso às imagens, que já circulam em grupos de Whatsapp da comunidade equestre. O veterinário encosta com uma luva na pele do animal, e ela volta suja de sangue.

Como nessa edição de Olimpíadas não há descarte, sendo três conjuntos que se apresentam e o tempo de todos são computados, o Brasil não tem mais chances de se classificar entre as dez melhores que avançam à final.

Em Paris, as disputas por equipes e individual são distintas. Na segunda (5) acontecem as eliminatórias do individual, com o Brasil podendo escalar três conjuntos. Os 30 melhores conjuntos voltam para a final, na terça (6), com notas zeradas.

A equipe brasileira era esperança de medalha com Rodrigo Pessoa, Stephan de Freitas Barcha e Pedro Veniss, cuja convocação foi muito criticada, porque ele concorrida diretamente com Luciana Diniz, amazona que defendia Portugal, foi finalista em Tóquio, e a grande responsável por classificar o Brasil a esta Olimpíada.