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Derrotas

Mayra Aguiar e Leonardo Gonçalves perdem em dia ruim para o judô nas Olimpíadas

Dona de 3 bronzes olímpicos, a atual número 12 do ranking mundial, Mayra levou o combate para o golden score e perdeu para a italiana; já Léo foi eliminado pelo judoca dos Emirados Árabes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 ago 2024 às 07:36

Publicado em 01 de Agosto de 2024 às 07:36

Mayra Aguiar perdeu para a número 1 do mundo, Alice Bellandi (Itália), nas oitavas de final e está eliminada da categoria até 78kg nas Olimpíadas de Paris. Mais cedo, Leonardo Gonçalves perdeu para Dzhafar Kostoev, dos Emirados Árabes Unidos, na categoria até 100kg.
Mayra Aguiar perdeu no golden score logo na primeira luta dela e Paris
Mayra Aguiar perdeu no golden score logo na primeira luta dela e Paris Crédito: Miriam Jeske/COB
Mayra teve uma luta complicada contra a italiana, foi "salva pelo VAR" uma vez, mas acabou derrotada. Número 12 do ranking mundial, Mayra levou o combate para o golden score e viu um waza-ari de Bellandi ser anulado após revisão da arbitragem. A italiana, porém, encaixou um novo golpe e eliminou a brasileira.
Mayra Aguiar disputa as Olimpíadas pela quinta vez e tem três medalhas. Ela foi bronze em Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020.

No ano passado, se tornou a primeira brasileira a vencer o Grand Slam de Tóquio. Foi a última aparição de Mayra nos tatames antes das Olimpíadas.
Mayra tem mais uma chance de tentar sua quarta medalha olímpica. A judoca está na disputa por equipes mistas, onde o Brasil enfrenta o Cazaquistão, neste sábado (3), a partir das 5h (de Brasília), pelas oitavas de final

Também derrotado

Já Leonardo sofreu um waza-ari com pouco mais de um minuto de luta. O judoca dos Emirados Árabes aproveitou um contra ataque para conseguir a vantagem.
Leonardo Gonçalves foi eliminado pelo judoca dos Emirados Árabes Unidos em Paris
Leonardo Gonçalves foi eliminado pelo judoca dos Emirados Árabes Unidos em Paris Crédito: Miriam Jeske/COB
Também no contra-ataque, Leonardo conseguiu empatar o combate, mas acabou derrotado no golden score. O brasileiro conseguiu encaixar o golpe com 2min33 de luta, mas sofreu um segundo waza-ari no "ponto de ouro" e acabou eliminado.
Houve um princípio de vaia quando deram ippon para o judoca dos Emirados Árabes. A vaia veio de um setor onde estão brasileiros. Foi um lance meio dividido, com ataque e contra-ataque.
Os brasileiros estão "na bronca" com a arbitragem no judô desde a eliminação de Rafael Macedo. O judoca ficou sem o bronze após receber uma "punição indeterminada" e ser eliminado.
Leonardo foi bronze no Grand Prix de Zagreb em 2023 e prata no Mundial Jr de 2015. O brasileiro busca a sua primeira medalha olímpica. Ele também integra o time brasileiro que disputará a competição de equipes mistas.

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