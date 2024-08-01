Mayra Aguiar e Leonardo Gonçalves perdem em dia ruim para o judô nas Olimpíadas

Mayra Aguiar perdeu para a número 1 do mundo, Alice Bellandi (Itália), nas oitavas de final e está eliminada da categoria até 78kg nas Olimpíadas de Paris . Mais cedo, Leonardo Gonçalves perdeu para Dzhafar Kostoev, dos Emirados Árabes Unidos, na categoria até 100kg.

Mayra Aguiar perdeu no golden score logo na primeira luta dela e Paris Crédito: Miriam Jeske/COB

Mayra teve uma luta complicada contra a italiana, foi "salva pelo VAR" uma vez, mas acabou derrotada. Número 12 do ranking mundial, Mayra levou o combate para o golden score e viu um waza-ari de Bellandi ser anulado após revisão da arbitragem. A italiana, porém, encaixou um novo golpe e eliminou a brasileira.

Mayra Aguiar disputa as Olimpíadas pela quinta vez e tem três medalhas. Ela foi bronze em Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020.

No ano passado, se tornou a primeira brasileira a vencer o Grand Slam de Tóquio. Foi a última aparição de Mayra nos tatames antes das Olimpíadas.

Mayra tem mais uma chance de tentar sua quarta medalha olímpica. A judoca está na disputa por equipes mistas, onde o Brasil enfrenta o Cazaquistão, neste sábado (3), a partir das 5h (de Brasília), pelas oitavas de final

Também derrotado

Já Leonardo sofreu um waza-ari com pouco mais de um minuto de luta. O judoca dos Emirados Árabes aproveitou um contra ataque para conseguir a vantagem.

Leonardo Gonçalves foi eliminado pelo judoca dos Emirados Árabes Unidos em Paris Crédito: Miriam Jeske/COB

Também no contra-ataque, Leonardo conseguiu empatar o combate, mas acabou derrotado no golden score. O brasileiro conseguiu encaixar o golpe com 2min33 de luta, mas sofreu um segundo waza-ari no "ponto de ouro" e acabou eliminado.

Houve um princípio de vaia quando deram ippon para o judoca dos Emirados Árabes. A vaia veio de um setor onde estão brasileiros. Foi um lance meio dividido, com ataque e contra-ataque.

Os brasileiros estão "na bronca" com a arbitragem no judô desde a eliminação de Rafael Macedo. O judoca ficou sem o bronze após receber uma "punição indeterminada" e ser eliminado.