Caio Bonfim conquista prata na marcha atlética de 20km nas Olimpíadas de Paris

Na quarta edição de Jogos Olímpicos, atleta de Sobradinho é recompensado após anos de resilência

Caio Bonfim é a personificação da resiliência. Encarou por anos ofensas machistas enquanto treinava nas ruas de Sobradinho, no Distrito Federal. Enfrentou sol, chuva, quilômetros e quilômetros de treinos e competições mundo afora tentando levar a marcha atlética do Brasil onde ela nunca tinha estado. Nesta quinta-feira (1), o filho de Gianetti e João, também marchadores, chegou aonde sempre mereceu: no pódio olímpico com a medalha de prata.