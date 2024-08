Paris-2024

Brasil perde para a Holanda no handebol feminino nas Olimpíadas

Com a capixaba Ana Claudia Bolzan fazendo sua estreia em quadra, a seleção brasileira foi derrotada e vai ter que jogar a vida na partida Angola

1 min de leitura min de leitura

Ana Claudia Bolzan fez uma boa partida com a camisa do Brasil diante da Holanda. (Vitor Jubini / A Gazeta)

Pela primeira vez com a capixaba Ana Claudia Bolzan em quadra, após ela deixar a suplência e assumir o lugar da ponteira Larissa Araujo, cortada por conta de uma lesão no joelho esquerdo, o Brasil perdeu para a Holanda por 31 a 24 na manhã desta quinta-feira (1), Arena Paris Sul 6, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo B no torneio de handebol feminino das Olimpíadas de Paris.

Com o resultado, o Brasil fica na 5ª colocação do Grupo B, fora da zona de classificação para o mata-mata. No próximo sábado (3), a seleção brasileira volta à quadra, às 9h, para enfrentar a Angola em seu último duelo na fase de grupos.

O Jogo

O primeiro tempo começou com o Brasil apresentando boa consistência. Conseguia definir os ataques com eficiência e se defendia bem e colocou 6 a 4 de vantagem no placar. Mas a partir daí, o time desencaixou e viu a Holanda virar o placar abusando das jogadas em velocidade. A primeira etapa terminou em 17 a 13 para as holandesas.

Capixaba Ana Cláudia Bolzan estreia nos jogos olímpicos de Paris Tela cheia 1 de 21

Já na segunda etapa, a partida continuou muito equilibrada, mas com vantagem para a Holanda que conseguiu administrar bem o resultado positivo. As meninas do Brasil mostraram muita, mas não conseguiram reverter o placar e acabaram sendo superadas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta