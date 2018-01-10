Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • YouTube divulga carta aberta após vídeo que mostrava suicida
Críticas

YouTube divulga carta aberta após vídeo que mostrava suicida

O youtuber Logan Paul foi criticado nas redes sociais após publicar um vídeo mostrando o corpo de um homem que havia se suicidado no Japão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 20:26

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 20:26

Logan Paul: o YouTube finalmente se pronunciou sobre o caso Crédito: Reprodução | Youtube
O youtuber Logan Paul foi duramente criticado nas redes sociais após publicar um vídeo mostrando o corpo de um homem que havia se suicidado no Japão. Agora, o YouTube finalmente se pronunciou sobre o caso.
Nesta terça-feira, 9, a plataforma usou o perfil oficial no Twitter para publicar uma carta aberta aos que assistem e aos que criam conteúdo na plataforma, admitindo a demora na manifestação e resolução do problema e garantindo medidas mais duras para que esse tipo de conteúdo seja evitado.
Por conta da repercussão negativa, Logan Paul anunciou uma pausa na criação de conteúdos e justificou o vídeo falando que queria aumentar a conscientização sobre o suicídio e sua prevenção e disse que nunca teve a intenção de passar uma imagem negativa ou conseguir mais visualizações.
Confira, abaixo, a carta do YouTube:
Muitos de vocês ficaram frustrados com a nossa falta de comunicação recentemente. Vocês estão certos. Vocês merecem saber o que está acontecendo. Como muitos outros, nós ficamos tristes pelo vídeo que foi compartilhado na semana passada. Suicídio não é uma piada e nem deveria, nunca, ser um mote para ganhar visualizações. (A atriz) Anna Akana falou com perfeição: Aquele corpo era uma pessoa amada por alguém. Você não entra em uma floresta de suicídio com uma câmera e alega que está conscientizando sobre a saúde mental. Nós esperamos mais dos criadores que fazem parte da comunidade do YouTube, assim como nós sabemos que vocês também esperam, diz o texto.
O canal violou nossas regras, nós agimos de acordo e nós estamos analisando as consequências disso. Levou um tempo para respondermos, mas nós estamos ouvindo tudo o que vocês estão falando. Nós sabemos que as ações de um criador podem afetar a comunidade inteira, então nós teremos mais para compartilhar em breve, sobre os passos que estamos dando para garantir que um vídeo assim nunca mais circule, finaliza o Youtube.
ACIONE O CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA: LIGUE 141
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos. Há grupos para apoiar e auxiliar pessoas com qualquer desconforto emocional. Procure ajuda profissional ou voluntária: disque 141

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados