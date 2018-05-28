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Copa do Mundo

Will Smith canta música oficial da Copa da Rússia; ouça

Canção será tocada na cerimônia de encerramento do mundial de futebol

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 11:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 11:23
Will Smith foi o protagonista de "Fresh Prince Of Bel Air", traduzido no Brasil pra "Um Maluco no Pedaço" Crédito: Divulgação
A Fifa divulgou nesta sexta-feira, 25, a música oficial da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. A canção, chamada Live It Up, foi produzida pelo DJ americano Diplo e interpretada pelo ator e rapper Will Smith, Nicky Jam e a albanesa Era Istrefi.
A música será executada ao vivo pela primeira vez no dia 15 de julho, na cerimônia de encerramento do Mundial, no Estádio Luzhniki, em Moscou.
"É uma honra ser convidado para cantar na Copa do Mundo. Esse evento global reúne pessoas de todo o mundo para torcer, rir e experimentar a magia", disse Will Smith.
No final dos anos 1980, antes de se tornar ator, Will fez carreira como rapper junto com o DJ Jazzy Jeff sob o pseudônimo de Fresh Prince. Pela música Parents Just Don't Understand, os dois ganharam, em 1989, o primeiro Grammy dado a um artista de rap na história da premiação.
Ouça a música oficial da Copa do Mundo deste ano:
A Fifa prevê que a música faça o mesmo sucesso que as canções oficiais dos Mundiais de 2014, no Brasil, e de 2010, na África do Sul. As músicas oficiais da Copa do Mundo são uma tradição desde o mundial de 1966, na Inglaterra. Na ocasião, a canção foi feita pelo cantor Lonnie Donegan e chamada de World Cup Willie. A Copa do Mundo de 2018 começa em 14 de junho.

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