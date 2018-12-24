Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Vulcão Etna entra em erupção na Itália e fecha aeroporto na Sicília
Vulcão

Vulcão Etna entra em erupção na Itália e fecha aeroporto na Sicília

As informações foram confirmadas pelo Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2018 às 18:09

Publicado em 24 de Dezembro de 2018 às 18:09

Vulcão entra em erupção na Sicília Crédito: Pexels
O vulcão Etna, no sul da Itália, na Sicília, entrou em erupção. Localizado entre as províncias de Messina e Catania, é um dos mais altos do mundo, com aproximadamente 3,3 mil metros de alitude. As informações foram confirmadas pelo Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália.
De acordo com o órgão, o vulcão intensificou e entrou em plena erupção há quatro dias. Houve lançamento de lavas e cinzas. O aeroporto da província de Catânia foi fechado e deve ser reaberto ainda nesta segunda-feira (24). Não há informações sobre vítimas nem evacuação na região.
Foram registrados 130 tremores de terra com variações de 2 a 6 quilômetros de profundidade. O instituto acompanha a erupção em parceria com o Departamento de Proteção Civil (DPC) e autoridades da área.
> Tsunami deixa ao menos 222 mortos e mais de 800 feridos na Indonésia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados