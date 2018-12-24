Vulcão Etna entra em erupção na Itália e fecha aeroporto na Sicília

Vulcão entra em erupção na Sicília Crédito: Pexels

O vulcão Etna, no sul da Itália, na Sicília, entrou em erupção. Localizado entre as províncias de Messina e Catania, é um dos mais altos do mundo, com aproximadamente 3,3 mil metros de alitude. As informações foram confirmadas pelo Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália.

De acordo com o órgão, o vulcão intensificou e entrou em plena erupção há quatro dias. Houve lançamento de lavas e cinzas. O aeroporto da província de Catânia foi fechado e deve ser reaberto ainda nesta segunda-feira (24). Não há informações sobre vítimas nem evacuação na região.