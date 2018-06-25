Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Voos cancelados na Argentina por causa de greve nacional no país
Viagem

Voos cancelados na Argentina por causa de greve nacional no país

Partidas domésticas e internacionais, operados de e para os aeroportos argentinos, serão afetadas

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 00:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2018 às 00:54
Duas companhias já suspenderam os voos Crédito: Reprodução/Pixabay
A companhia aérea Latam anunciou, neste domingo, o cancelamento de seus voos domésticos e internacionais na Argentina. A medida passa a valer a partir desta segunda-feira, dia para o qual está prevista uma greve nacional de trabalhadores no país vizinho. Quem também comunicou a suspensão das operações a partir desta segunda foi a Aerolíneas Argentinas.
"Em virtude da greve nacional anunciada para o dia 25 de junho, na Argentina, a companhia cancelou todos os voos domésticos e internacionais operados de e para os aeroportos daquele país", informou a Latam, por meio de comunicado oficial.
Também, por meio de nota oficial em seu site, a Aerolíneas sugeriu a seus clientes realizar as alterações/modificações em suas reservas com prorrogação da data de embarque para após o dia 25/6, já que o atendimento ao cliente durante o dia da greve poderá ser afetado. Além disso, a aérea solicitou que os passageiros não compareçam aos aeroportos durante o dia da greve.
A Latam, maior companhia aérea da América Latina, indicou que os passageiros poderão pedir a devolução do valor da passagem comprada, mudar a rota da viagem ou solicitar a reprogramação do voo sem custos ou penalidades em um período de 15 dias.
Por sua vez, os passageiros da Aerolíneas que desejem reembolsar os valore pagos poderão fazê-lo por meio do mesmo canal que utilizaram para a compra. Além disso, aqueles que preferirem reprogramar seus voos, dentro do período de 15 dias, poderão fazê-lo sem restrições e de acordo com a disponibilidade de lugares das aeronaves.
A greve, convocada pela Confederação Geral do Trabalho (CGT) que protesta pela situação econômica da Argentina, deve afetar os setores de transporte, educação e saúde.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados