Voos cancelados na Argentina por causa de greve nacional no país

Duas companhias já suspenderam os voos Crédito: Reprodução/Pixabay

A companhia aérea Latam anunciou, neste domingo, o cancelamento de seus voos domésticos e internacionais na Argentina. A medida passa a valer a partir desta segunda-feira, dia para o qual está prevista uma greve nacional de trabalhadores no país vizinho. Quem também comunicou a suspensão das operações a partir desta segunda foi a Aerolíneas Argentinas.

"Em virtude da greve nacional anunciada para o dia 25 de junho, na Argentina, a companhia cancelou todos os voos domésticos e internacionais operados de e para os aeroportos daquele país", informou a Latam, por meio de comunicado oficial.

Também, por meio de nota oficial em seu site, a Aerolíneas sugeriu a seus clientes realizar as alterações/modificações em suas reservas com prorrogação da data de embarque para após o dia 25/6, já que o atendimento ao cliente durante o dia da greve poderá ser afetado. Além disso, a aérea solicitou que os passageiros não compareçam aos aeroportos durante o dia da greve.

A Latam, maior companhia aérea da América Latina, indicou que os passageiros poderão pedir a devolução do valor da passagem comprada, mudar a rota da viagem ou solicitar a reprogramação do voo sem custos ou penalidades em um período de 15 dias.

Por sua vez, os passageiros da Aerolíneas que desejem reembolsar os valore pagos poderão fazê-lo por meio do mesmo canal que utilizaram para a compra. Além disso, aqueles que preferirem reprogramar seus voos, dentro do período de 15 dias, poderão fazê-lo sem restrições e de acordo com a disponibilidade de lugares das aeronaves.