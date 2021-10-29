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Cumbre Vieja

Vídeo: vulcão nas Ilhas Canárias lança “bomba de lava”. Entenda o fenômeno

Pesquisadores registraram o momento exato em que um pedaço de lava é arremessado pelo vulcão Cumbre Vieja e desce rolando pela encosta coberta de cinzas nas Ilhas Canárias

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 18:36

Vinícius Brandão

Vinícius Brandão

Publicado em 

29 out 2021 às 18:36
O vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, continua em atividade desde o dia 19 de setembro, quando teve início sua erupção. Na última quarta-feira (27), pesquisadores europeus presenciaram o fenômeno conhecido como “bomba de lava”. O registro feito pelo geoquímico alemão, Harri Geiger.
Essas "bombas de lava" são lançadas pelas aberturas dos vulcões quando gases interferem no magma. Segundo o site Metsul, hoje são três principais aberturas no Cumbre Vieja emitindo magma que avançam pelas comunidades próximas da ilha.
O magma é a rocha líquida no interior da terra, e a lava é o magma expelido pelo vulcão. Essas “bombas” saem como líquidos quentes de cerca de 1.500°C. Mas, ao entrar em contato com o ar, esfriam e formam crostas rígidas que variam de tamanho.

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A temperatura da lava pode queimar ou gerar focos de incêndio ao entrar em contato com a vegetação, objetos ou pessoas. Se ela entrar em contato com um tecido de algodão, por exemplo, o pano pode queimar ou pegar fogo.
Outro risco, é que essas “bombas” podem atingir grandes velocidades. Então, não só sua temperatura que pode causar estrago, como também seu impacto.
O tamanho de uma “bomba de lava” pode variar do tamanho de uma maçã e até atingir dimensões e peso maiores que os de uma geladeira.

TEMPO RECORDE E DESTRUIÇÃO

Já são 41 dias de intensa atividade e até o momento, mais de 2 mil casas e 900 hectares de terrenos agrícolas foram destruídos. Sem contar os 7 mil moradores que precisaram ser deslocados pelos serviços de emergência.
Cientistas já catalogaram cerca de 800 terremotos de variadas magnitudes, o maior chegou a 4.9 pontos na escala Richter.
Bomba de lava
Bomba de lava lançada pelo vulcão nas Ilhas Canárias Crédito: Reprodução/Youtube
E embora os danos não tenham afetado a maior parte da ilha, a queda de parte da cratera e os novos despejos de lava, que seguem sentido noroeste, ainda têm um destino bem incerto.
Segundo geólogos da Espanha, essa é a erupção mais longa desde o século XVI e espera-se que ela dure por três meses.

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