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Jacarta

Vídeo mostra momento em que tsunami atinge show na Indonésia

Vocalista da 'Seventeen' informou as mortes do baixista e de um empresário do grupo e pediu orações para sua mulher

Publicado em 23 de Dezembro de 2018 às 14:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2018 às 14:14
Vocalista da 'Seventeen' informou as mortes do baixista e de um empresário do grupo e pediu orações para sua mulher Crédito: Reprodução | Twitter
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que uma onda gigante atinge o palco, a banda e, em seguida, o público que assistia ao show do grupo Seventeen no Tanjung Lesung Beach Resort, na Indonésia. O tsunami que atingiu as ilhas de Java e Sumatra já deixou mais de 200 mortos e centenas de feridos. Ao menos 28 pessoas estão desaparecidas.
O grupo se apresentava para um grande público no sábado à noite no extremo oeste da ilha de Java, quando o local foi atingido por uma imensa massa de água.
No vídeo é possível observar os espectadores aplaudindo os músicos antes de chegada repentina da onda, por trás do palco, que arrasta os equipamentos e avança sobre o público que acompanhava o show.
VEJA VÍDEO
Em seu perfil no Instagram, entre lágrimas, o vocalista da banda, Riefian Fajarsyah, informou as mortes do baixista e do empresário que organizava a turnê do grupo. Ele informou ainda que outros dois músicos e um integrante da equipe técnica estão desaparecidos, assim como sua mulher.
"Perdemos Bani e nosso manager Oki", disse no vídeo, no qual aparece com uma camisa com o logo da banda Seventeen.
"Andi (bateria), Herman (guitarra) e Ujang (técnico) não foram encontrados. Por favor, rezem para que encontremos minha mulher Dylan (Dylan Sahara) rapidamente", completou.
> Vídeo mostra exato momento de explosão no Centro de Domingos Martins
"O restante do grupo felizmente está protegido, apesar de alguns ferimentos e ossos quebrados. Por favor rezem para que minha esposa Dylan, Andi, Herman e Ujang sejam encontrados rapidamente", diz.
Em outra publicação no Instagram, Fajarsyah compartilhou uma foto com a mulher em Paris e escreveu: "Hoje é seu aniversário, quero dizer isso imediatamente, corra para casa, querida".

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