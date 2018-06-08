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Meio Ambiente

Vídeo de orangotango enfrentando escavadeira emociona internautas

O primata tentava parar a máquina que estava derrubando uma floresta na Indonésia

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 14:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 14:33
Vídeo de orangotango 'lutando' contra escavadeira que derrubava floresta na Indonésia emociona internautas Crédito: Pixabay/PublicDomainPictures
A organização não-governamental (ONG) International Animal Rescue postou um vídeo no Facebook que emocionou os internautas: um orangotango lutando contra uma escavadeira para impedi-la de destruir uma floresta na Indonésia. O vídeo, que é de 2013, foi uma forma da ONG chamar a atenção para o Dia do Meio Ambiente no último dia 5 de junho.
Essas imagens dramáticas mostram o impacto devastador que o desmatamento está tendo no habitat dos orangotangos. Esse orangotango desesperado está procurando se defender do poder devastador da escavadeira, uma máquina que já derrubou tudo em volta dele, escreveu a organização no Facebook.
Apesar de todos os obstáculos, nossa equipe conseguiu resgatar esse orangotango e o trazer para a segurança. Infelizmente, cenas como essa são cada vez mais frequentes na Indonésia. O desmatamento fez com que a população de orangotangos diminuísse drasticamente. Sem seu habitat natural os animais morrem de fome, continuaram, pedindo para que as pessoas ajudem a evitar isso.
Veja abaixo o vídeo.

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