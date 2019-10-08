Interatividade

Usuários do Instagram não poderão mais ver curtidas de amigos

A aba "seguindo", que mostra o que os contatos da rede social estão curtindo em tempo real, foi eliminada

O Instagram tem cerca de 1 bilhão de usuários Crédito: Pixabay

O Instagram, rede social de fotos do Facebook, eliminou a aba "seguindo", que mostra o que os contatos da rede social estão curtindo em tempo real. A atualização começou a aparecer a usuários na segunda-feira (07). Essa área fica ao lado do item "você", que exibe quem interage diretamente com a conta.

Vishal Shah, gerente de produto do Instagram, afirmou ao BuzzFeed que a ferramenta não era frequentemente usada pelas pessoas e que a empresa suspeitava que muitos usuários não a conheciam. "As pessoas nem sempre sabem que a atividade delas é mostrada", disse a executiva.

Além disso, a função causava problemas relacionados à privacidade de alguns usuários, que se surpreendiam ao saber que as interações com fotos alheias eram exibidas a outros contatos.

Além da exclusão do recurso, o Facebook anunciou recentemente uma aplicação chamada Threads, plataforma de conversa externa do Instagram, assim como o Messenger do Facebook.

O app é voltado para manter os usuários conectados com pequenos grupos de amigos, numa tentativa de rivalizar com o Snapchat. O Instagram tem cerca de 1 bilhão de usuários.

