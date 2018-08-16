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Padrão básico homossexual

Áustria nega asilo a jovem afegão por 'não parecer gay o suficiente'

Relatório entregue ao imigrante diz que a 'maneira de caminhar, sua atitude e sua forma de se vestir' não dão a entender que ele seja gay e não deveria temer retornar para seu país

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 14:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 14:26
Por fim, os funcionários não acreditam no jovem quando ele afirma que beijou meninos que não eram gays, porque se fosse verdade "teria levado uma tremenda surra" Crédito: Reprodução/Pixabay
Um jovem afegão que pediu asilo na Áustria alegando sua condição de homossexual recebeu uma resposta negativa de um escritório de Viena com a justificativa de que "não parece gay", informou nesta quarta-feira a revista austríaca "Falter".
As detalhadas descrições do aspecto "não suficientemente gay" do requerente de asilo, um afegão de 18 anos que chegou à Áustria sozinho quando era menor de idade, causaram surpresa e manchetes irônicas tanto na imprensa austríaca como na alemã.
"A maneira de caminhar, sua atitude e sua forma de se vestir não dão a entender em absoluto de que possa ser homossexual. Ao não sê-lo, não tem nada a temer se retornar ao Afeganistão", diz o relatório remitido ao jovem.
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Outro dos "indícios" alegados pelos funcionários é que o jovem teve brigas com outros meninos, ou seja, que "tem um potencial de agressão que não cabe esperar em um homossexual".
A isto se soma que o requerente "tem poucos amigos" e gosta de sair sozinho ou em grupos pequenos, quando na opinião dos avaliadores, "os homossexuais são mais bem sociáveis".
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Por fim, os funcionários não acreditam no jovem quando ele afirma que beijou meninos que não eram gays, porque se fosse verdade "teria levado uma tremenda surra". A decisão não é final e o solicitante recorreu, afirma a revista Falter.
Além deste caso na Áustria, associações de defesa de gays e lésbicas denunciaram dezenas de casos na Holanda nos quais pedidos de asilo foram rejeitados porque os requerentes não pareciam "gays o suficiente".

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