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Risco de mutação

União Europeia estuda ampliar restrições para combater avanço da Covid-19

O primeiro-ministro da Áustria, Sebastian Kurz, afirmou apoiar "as propostas alemãs de controles de entrada mais rígidos e obrigações de teste para evitar mutações de vírus"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 jan 2021 às 18:46

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 18:46

Vista área de Lisboa, capital de Portugal
Vista área de Lisboa, capital de Portugal Crédito: Luiz Barucke/ Flickr
O primeiro-ministro da Áustria, Sebastian Kurz, afirmou nesta quinta-feira, 21, apoiar "as propostas alemãs de controles de entrada mais rígidos e obrigações de teste para evitar mutações de vírus". Em mensagem pelo Twitter, Kurz fez a postagem após anunciar a participação na videoconferência do Conselho Europeu sobre "a luta comum" contra a pandemia de covid-19.
O chanceler indicou ainda que há trabalho para a aprovação "mais rápida possível e sem burocracia" da vacina da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford e de outros imunizantes.
"A AstraZeneca pode fornecer dois milhões de doses de vacina para Áustria no primeiro trimestre, o que aceleraria enormemente as vacinações", afirmou o líder austríaco.

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