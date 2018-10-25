União Europeia decide banir uso de canudos de plástico até 2021

Canudo Crédito: Pixabay

(UE) decidiram nesta quarta-feira, 24, banir o uso de produtos como canudinhos e cotonetes feitos de plástico, e pressionam os fabricantes a reciclar em um esforço para frear a poluição dos oceanos. Legisladores da União Europeiadecidiram nesta quarta-feira, 24, banir o uso de produtos comoe cotonetes feitos de plástico, e pressionam os fabricantes a reciclar em um esforço para frear a poluição dos oceanos.

Sob a proposta, apoiada pela maioria do Parlamento Europeu, 10 produtos feitos de plásticos, que já contam com alternativas biodegradáveis, serão proibidos até 2021. Países da UE serão obrigados a reciclar 90% das garrafas de plástico até 2025 e os produtores terão de ajudar a cobrir os custos da gestão de resíduos.

Estamos enviando um sinal forte à indústria. Há um amplo e crescente apoio popular a esse assunto Frederique Ries, deputado belga

A UE recicla apenas um quarto das 25 milhões de toneladas de resíduos de plástico que produz por ano.

A decisão da China de frear o processamento de resíduos juntamente com o crescente alerta sobre os danos da poluição aos oceanos têm feito o continente deixar de depender de países em desenvolvimento para lidar com os seus resíduos.

Reguladores esperam que as novas regras levem a uma queda nos preços dos plásticos recicláveis. A nova legislação ainda precisa ser aprovada pelo conselho de ministros da UE antes de valer para os países do bloco, alguns dos quais falharam na missão de frear o consumo excessivo do material, preocupados com a dificuldade que seria implementar as medidas no setor industrial.

Mas o vice-chefe do executivo da UE, que coordena os esforços para acabar com o desperdício de plástico pede mobilização. A Europa chegou a um acordo sobre o fato de que não podemos apenas colocar esse assunto nas costas de outra pessoa, disse Frans Timmermans. Ele afirmou ainda que foi encorajado por uma mudança no setor privado em direção à reciclagem voluntária e ao ativismo público.