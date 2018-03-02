Twitter busca propostas para melhorar a qualidade do conteúdo

Twitter Crédito: Reprodução/Pixabay

O Twitter tentou ajudar a melhorar a qualidade das conversas em seu site, numa tentativa de enfrentar críticas crescentes contra as empresas de redes sociais por não protegerem usuários contra abusos online e manipulação política.

A nova abordagem do Twitter é baseada na identificação de métricas para avaliar a saúde das conversas públicas e as formas de fazer essa medida. A rede social criou uma página da Web onde qualquer um pode enviar suas propostas.

Em uma série de tweets nesta quinta-feira, o presidente-executivo, Jack Dorsey, reconheceu que o Twitter não previu ou entendeu completamente as consequências negativas do mundo real de mensagens públicas instantâneas.

Ele disse que as consequências negativas que o Twitter testemunhou incluem abuso, assédio, exércitos de trolls, manipulação através de bots e coordenação humana, campanhas de desinformação e câmeras de Echo cada vez mais divisórias.