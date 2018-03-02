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Redes sociais

Twitter busca propostas para melhorar a qualidade do conteúdo

Empresa reconhece que não previu consequências negativas de mensagens

Publicado em 02 de Março de 2018 às 12:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 12:59
Twitter Crédito: Reprodução/Pixabay
O Twitter tentou ajudar a melhorar a qualidade das conversas em seu site, numa tentativa de enfrentar críticas crescentes contra as empresas de redes sociais por não protegerem usuários contra abusos online e manipulação política.
A nova abordagem do Twitter é baseada na identificação de métricas para avaliar a saúde das conversas públicas e as formas de fazer essa medida. A rede social criou uma página da Web onde qualquer um pode enviar suas propostas.
Em uma série de tweets nesta quinta-feira, o presidente-executivo, Jack Dorsey, reconheceu que o Twitter não previu ou entendeu completamente as consequências negativas do mundo real de mensagens públicas instantâneas.
Ele disse que as consequências negativas que o Twitter testemunhou incluem abuso, assédio, exércitos de trolls, manipulação através de bots e coordenação humana, campanhas de desinformação e câmeras de Echo cada vez mais divisórias.
Dorsey disse que o Twitter tem concentrado na remoção de conteúdo que estava contra seus termos, mas agora precisava de uma mudança de abordagem. Em agosto de 2016, o Twitter disse que havia excluído 235 mil contas em seis meses por promover o extremismo.

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