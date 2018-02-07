Turistas são resgatados de lago infestado de crocodilos

Cercados por crocodilos, turistas se refugiam no teto de furgão Crédito: Reprodução

Três turistas britânicos foram resgatados após o furgão em que estavam acabar atolado em uma área inundada em Queensland (Austrália) que estava infestada de crocodilos.

Os mochileiros se refugiaram no teto do veículo, que uma réplica do clássico furgão do desenho "Scooby-Doo" - a Mistery Machine.

Furgão de turistas britânicos é rebocada na Austrália Crédito: Reprodução

Os britânicos, todos homens na faixa dos 20 anos, passaram a noite sobre o teto da van. O clima de suspense só terminou na manhã seguinte, quando os jovens foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros, de acordo com a emissora 7 News, com ajuda de um barco. A Mistery Machine foi rebocada.