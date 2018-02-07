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Turistas são resgatados de lago infestado de crocodilos

Os mochileiros se refugiaram no teto do veículo, que uma réplica do clássico furgão do desenho 'Scooby-Doo' - a Mistery Machine
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 22:21

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 22:21

Cercados por crocodilos, turistas se refugiam no teto de furgão Crédito: Reprodução
Três turistas britânicos foram resgatados após o furgão em que estavam acabar atolado em uma área inundada em Queensland (Austrália) que estava infestada de crocodilos.
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Os mochileiros se refugiaram no teto do veículo, que uma réplica do clássico furgão do desenho "Scooby-Doo" - a Mistery Machine.
Furgão de turistas britânicos é rebocada na Austrália Crédito: Reprodução
Os britânicos, todos homens na faixa dos 20 anos, passaram a noite sobre o teto da van. O clima de suspense só terminou na manhã seguinte, quando os jovens foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros, de acordo com a emissora 7 News, com ajuda de um barco. A Mistery Machine foi rebocada.
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"Eles tiveram uma noite fria e úmida. Ainda bem que ninguém se feriu", disse Guy Bulmer, do serviço de emergências local.

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