Turistas são resgatados de lago infestado de crocodilos

Três turistas britânicos foram resgatados após o furgão em que estavam acabar atolado em uma área inundada em Queensland (Austrália) que estava infestada de crocodilos.
Os mochileiros se refugiaram no teto do veículo, que uma réplica do clássico furgão do desenho "Scooby-Doo" - a Mistery Machine.
Os britânicos, todos homens na faixa dos 20 anos, passaram a noite sobre o teto da van. O clima de suspense só terminou na manhã seguinte, quando os jovens foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros, de acordo com a emissora 7 News, com ajuda de um barco. A Mistery Machine foi rebocada.
"Eles tiveram uma noite fria e úmida. Ainda bem que ninguém se feriu", disse Guy Bulmer, do serviço de emergências local.