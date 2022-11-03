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Tragédia

Turista brasileiro morre ao ser atingido por placa de gelo em caverna de Ushuaia, na Argentina

Momento do acidente foi registrado por outra pessoa que integrava grupo que visitava o local
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 nov 2022 às 10:56

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 10:56

Turista brasileiro morre ao ser atingido por placa de gelo em caverna de Ushuaia, na Argentina
Turista brasileiro morre ao ser atingido por placa de gelo em caverna de Ushuaia, na Argentina Crédito: Reprodução/La Nacion
Um brasileiro foi morto após ser atingido por um pedaço de gelo que se desprendeu do teto de uma caverna na cidade de Ushuaia, localizada no arquipélago da Terra do Fogo, na Argentina, nesta quarta-feira (2).
De acordo com a embaixada do Brasil na Argentina, a polícia local de Ushuaia comunicou a morte do brasileiro, que ainda não teve idade e nome identificados, por volta da meia-noite desta quinta (3).
Segundo a imprensa local, o acidente ocorreu na chamada Caverna de Gelo, uma formação natural localizada em uma área de geleiras, distante da região central da cidade. Ainda conforme o jornal, a vítima fazia parte de um grupo de turistas brasileiros que visitava o lugar.
Em um vídeo gravado por um deles, publicado no site do jornal La Nacion, também da Argentina, é possível ver o momento da queda.
Nas imagens, quatro pessoas, acompanhadas por um cachorro, caminham em direção à entrada da caverna, enquanto o autor da gravação diz para tomarem cuidado, pois parte do gelo parecia cair.
É possível ver quando uma placa se desprende da parte superior e cai sobre uma pessoa. Imediatamente, quem está gravando começa a correr e grita para os outros não irem até o interior da caverna e voltarem.
A embaixada brasileira ainda busca informações sobre o acidente e a identificação da vítima, para então tentar contato com familiares.
Apesar de ser menos visitada por brasileiros do que Buenos Aires e Bariloche, a cidade de Ushuaia é um destino turístico na Argentina, conhecido por comportar o complexo de esqui mais ao sul do mundo, com 34 pistas com níveis diferentes de dificuldade. Além disso, a região é rodeada por bosques, montanhas e lagos.

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