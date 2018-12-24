Tsunami deixa ao menos 280 mortos e mais de mil feridos na Indonésia

Tsunami mata centenas de pessoas na Indonésia Crédito: Fauzy Chaniago

O número de mortos pelo tsunami que atingiu a Indonésia na noite de sábado (22) com ondas de até três metros superou 281, além de 57 desaparecidos e mais de mil feridos.

Segundo o Itamaraty, não havia até então registro de brasileiros entre as vítimas.

Autoridades informaram que o novo tsunami pode ter sido causado por uma elevação anormal da maré, provocada por um deslizamento de terra submarino que se seguiu à erupção de Anak Krakatoa, uma pequena ilha vulcânica que emergiu do oceano meio século depois da erupção mortal do Krakatoa, em 1883 quando matou mais de 36 mil pessoas. O arquipélago registra 127 vulcões ativos.

Em 2004, um dia após o Natal, um tsunami que atingiu 14 países incluindo a Indonésia deixou mais de 220 mil mortos, a maioria na Indonésia.

Moradores das regiões de praia disseram não ter recebido alerta nem observados sinais de movimento anormal, como o recuo da maré, antes de o desastre deste domingo ocorrer.

Um vídeo mostra a banda indonésia Seventeen, que se apresentava na praia no Tanjung Lesung Beach Resort, na ilha de Java, sendo varrida pela massa d'água que atinge o palco e arrasta a estrutura contra o público. Além de três membros da banda, espectadores morreram. "A água varreu o palco, que estava perto do mar. Perdemos entes queridos, incluindo nosso baixista", disse a banda em nota.

A polícia conseguiu resgatar um menino que ficou preso em um carro, sob árvores derrubadas e outros destroços, por quase 12 horas.

Dezenas de edifícios foram destruídos pela onda gigante, que atingiu as praias do sul de Sumatra e do extremo oeste de Java perto das 21h30 locais (12h30 em Brasília), informou a agência de desastres do país.

O presidente Joko Widodo, que concorre à reeleição em abril, direcionou os esforços de todas as agências do governo para as medidas de emergência e o socorro às vítimas. O governo também alertou a população local e turistas para que não retornem à região atingida ao menos até dia 25.