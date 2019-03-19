Trump recebe Bolsonaro na Casa Branca: "Sei exatamente o que quero"

Os presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump durante encontro no Salão Oval da Casa Branca. Eles trocaram camisas de futebol Crédito: Evan Vucci/AP

O presidente Jair Bolsonaro foi recebido por Donald Trump na Casa Branca às 12h02 desta terça-feira (19). Trump o recebeu na porta com um aperto de mãos. O americano afirmou que vai apoiar a entrada do Brasil na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e discutir com o brasileiro uma possível intervenção militar na Venezuela.

Dentro do Salão Oval, na Casa Branca, Trump repetiu que sabe o que quer quando o assunto é Venezuela e que "todas as opções estão sobre a mesa" diante da crise no país latino-americano.

Trump admitiu, no entanto, que Brasil e EUA têm "opções diferentes" e precisam conversar profundamente sobre o assunto.

"Eu sei exatamente o que quero que aconteça na Venezuela. Nós temos opções diferentes sobre a Venezuela, vamos conversar sobre elas. Todas as opções estão sobre a mesa. É uma vergonha o que está acontecendo na Venezuela, toda a crise e fome. Vamos falar sobre isso em profundidade", disse Trump ao lado de Bolsonaro no Salão Oval.

Perguntado diretamente sobre um possível apoio do Brasil a uma ação militar na Venezuela, Trump disse que era preciso "discutir isso".

A ala militar do governo brasileiro é contrária a uma intervenção que extrapole a ajuda humanitária na fronteira e temia que Bolsonaro, ao ser sondado diretamente por Trump, sinalizasse algo diferente disso.

Por outro lado, a outra aposta do Planalto parece ter funcionado: questionado por jornalistas sobre declarar ou não apoio ao ingresso do Brasil na OCDE, o presidente americano disse que, sim, "estou apoiando o Brasil".

A entrada neste grupo é o principal trunfo que o governo Bolsonaro espera obter na viagem. Ser membro da organização funciona como uma espécie de selo de qualidade de políticas macroeconômicas e estimularia investimentos no país.

O governo dos EUA estava dividido quanto ao apoio, mas também avaliava que Trump poderia declarar algo mais assertivo quando estivesse ao lado do brasileiro. Há dúvidas sobre a declaração do americano significar um suporte formal dos EUA ao desejo do Brasil - ou somente um aceno pessoal de Trump.

Por fim, ao ser perguntado por repórteres, o americano disse que está pensando em facilitar vistos para brasileiros entrarem nos EUA, mas logo mudou de assunto. O Brasil liberou os EUA de visto sem pedir contrapartida.

"Também estamos pensando em facilitar os vistos, mas o comércio que temos com o Brasil não é tão bom como deveria ser. Temos que trabalhar para que seja o melhor possível", disse Trump.

CAMISAS DE FUTEBOL

Bolsonaro chegou às 12h02 à Casa Branca, onde foi recebido por Trump para reunião e almoço. Antes disso, os dois trocaram camisetas de futebol e lembraram do histórico de Pelé, na presença de jornalistas.

"Eu ainda lembro do Pelé", disse Trump.

Bolsonaro voltou a dizer que depois de décadas de antiamericanismo, agora o Brasil tem um presidente próximo aos EUA.

"O Brasil mudou a partir de 2019. E obviamente temos muito a conversar, muita coisa a oferecer um para o outro para o bem dos nossos povos", disse o presidente.

"Temos muito em comum com o senhor Donald Trump e isso pra mim é motivo de orgulho e satisfação. Ele quer uma America grande, como eu quero um Brasil grande também."

Trump abriu a reunião dizendo que "nunca Brasil e EUA estiveram tão próximos".

Além dos dois intérpretes, o encontro no Salão Oval teve a presença do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente brasileiro.