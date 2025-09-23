Trump pode declarar que o PCC é terrorista?

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 14:00
Representantes do governo de Donald Trump estiveram em Brasília em maio pra pedir que o Brasil formalmente designasse grupos criminosos, como o PCC e o Comando Vermelho, como terroristas.
Eles alegaram que essas facções têm elos com organizações que ameaçam a segurança americana. O governo brasileiro negou, justificando que as facções criminosas não se enquadram na definição de terrorismo prevista na lei brasileira.
Mas os EUA podem fazer a designação de grupos terroristas de modo unilateral, seguindo a lei americana. E, após condenação de Jair Bolsonaro, especialistas acreditam que a medida pode ser usada como uma forma de retaliação.
Neste vídeo, a jornalista Paula Adamo Idoeta explica qual o efeito prático disso para o Brasil e por que causa preocupação no governo Lula.
